快訊

拜登首席防疫顧問佛奇：免疫力低下者 可能需要第三針

奧運籃球／讀秒階段德科落展現王牌氣勢 美國隊輸得莫名其妙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／伊登戴順澤宮冠軍帽練習 榮譽縣民東奧26日清晨開跑

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
順澤宮的冠軍帽因伊登名揚國際，日前伊登在個人IG秀出自己練跑情形時，他仍戴著順澤宮的冠軍帽，希望這頂冠軍帽能為他在奧運帶來好運。圖 ／引用自伊登IG
順澤宮的冠軍帽因伊登名揚國際，日前伊登在個人IG秀出自己練跑情形時，他仍戴著順澤宮的冠軍帽，希望這頂冠軍帽能為他在奧運帶來好運。圖 ／引用自伊登IG

挪威三鐵選手伊登2019年在日本撿到彰化「埔鹽順澤宮」宮廟帽後，在法國拿下三鐵世界冠軍，還因此到台灣還願成為彰化的「榮譽縣民」，伊登26日清晨5點半即將在東京奧運開跑，埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧今天也在廟門外向玄天上帝上香祈福，祈求讓這位榮譽縣民能拿下冠軍，再度讓順澤宮也能名揚國際。

順澤宮的冠軍帽因伊登名揚國際，伊登2019年也曾應彰化縣政府之邀參訪彰化，進行還願之旅，不僅來參拜順澤宮，還領跑田中馬拉松，而日前伊登在個人IG秀出自己練跑情形時，他仍戴著順澤宮的冠軍帽，希望這頂冠軍帽能為他帶來好運。

今天許文萍和順澤宮主委魏信顧等人也特意向玄天上帝上香為台灣選手及伊登祈福，盼玄天上帝能再度庇佑伊登拿下奧運金牌，再帶著金牌回順澤宮，也能顯耀玄天上帝神威；順澤宮的冠軍帽因帶來好運成為全台祈求好運的吉祥帽，曾創下2年內送出25萬個記錄。

許文萍說，伊登26日清晨在台灣時間5點30分開跑，大家可以一起為伊登加油。

民眾也可下載Hami Video app，裡面的愛爾達奧運一台有實況轉播。

埔鹽鄉長許文萍和順澤宮主委魏信顧（圖)等人也特意向玄天上帝上香為台灣選手及伊登祈福，盼玄天上帝能再度庇佑伊登拿下奧運金牌，順澤宮外還有伊登的冠軍海報。圖／翻攝自許文萍臉書
埔鹽鄉長許文萍和順澤宮主委魏信顧（圖)等人也特意向玄天上帝上香為台灣選手及伊登祈福，盼玄天上帝能再度庇佑伊登拿下奧運金牌，順澤宮外還有伊登的冠軍海報。圖／翻攝自許文萍臉書
埔鹽鄉長許文萍和順澤宮主委魏信顧等人也特意向玄天上帝上香為台灣選手及伊登祈福，盼玄天上帝能再度庇佑伊登拿下奧運金牌，再帶著金牌回順澤宮。圖／翻攝自許文萍臉書
埔鹽鄉長許文萍和順澤宮主委魏信顧等人也特意向玄天上帝上香為台灣選手及伊登祈福，盼玄天上帝能再度庇佑伊登拿下奧運金牌，再帶著金牌回順澤宮。圖／翻攝自許文萍臉書
順澤宮的冠軍帽因伊登名揚國際，日前伊登在個人IG秀出自己練跑情形時，他仍戴著順澤宮的冠軍帽，希望這頂冠軍帽能為他在奧運帶來好運。圖 ／引用自伊登IG
順澤宮的冠軍帽因伊登名揚國際，日前伊登在個人IG秀出自己練跑情形時，他仍戴著順澤宮的冠軍帽，希望這頂冠軍帽能為他在奧運帶來好運。圖 ／引用自伊登IG

東京奧運 挪威 埔鹽順澤宮

延伸閱讀

東奧羅嘉翎摘銅 中華隊1銀1銅並列19

體操／美國天后拜爾斯高低槓無緣決賽 為東奧5金添難度

延續世界盃惡夢再不敵法國 美國東奧首戰晚節不保

高爾夫／名將拉姆與德尚博確診退出 東奧高球賽星光黯淡

相關新聞

影／伊登戴順澤宮冠軍帽練習 榮譽縣民東奧26日清晨開跑

挪威三鐵選手伊登2019年在日本撿到彰化「埔鹽順澤宮」宮廟帽後，在法國拿下三鐵世界冠軍，還因此到台灣還願成為彰化的「榮譽...

日月潭遊湖也解封 27日恢復包船營運但禁飲食

7月27日降為二級疫情警戒，各行各業摩拳擦掌迎接降低解封，而在落實防疫規定前提下，南投縣除了開放餐飲內用外，日月潭乘船遊...

南投桃米親水公園開放無望 想玩水得等明年夏天

南投縣埔里鎮桃米坑溪親水公園是親子戲水勝地，去年因遊客缺乏公德心、設施老舊損壞等問題封園整建，主體戲水區已於今年完工，民...

不敵疫情如骨牌倒下！彰化全台大飯店傳3億元求售

彰化市知名的全台大飯店，去年開業才滿30年，因承租的停車場被財團買走，又不敵疫情不堪虧損，近日傳出將停業求售，8月起將不...

楊勇緯奧運奪銀家鄉窄巷露曙光 中市府加速另闢道路

「柔道男神」楊勇緯首度踏上奧運殿堂奪下銀牌，台中后里家鄉親友在窄巷放鞭炮慶祝，市長盧秀燕親臨現場，承諾該處老舊社區消防車...

中市梧棲漁港人潮回流 今天人車管制

國內微解封後，台中梧棲漁港假日採買人潮回流近4成，為避免防疫鬆懈、人潮群聚，台中市府農業局與台中區漁會溝通研議後，昨天和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。