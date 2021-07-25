影／伊登戴順澤宮冠軍帽練習 榮譽縣民東奧26日清晨開跑

挪威三鐵選手伊登2019年在日本撿到彰化「埔鹽順澤宮」宮廟帽後，在法國拿下三鐵世界冠軍，還因此到台灣還願成為彰化的「榮譽縣民」，伊登26日清晨5點半即將在東京奧運開跑，埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧今天也在廟門外向玄天上帝上香祈福，祈求讓這位榮譽縣民能拿下冠軍，再度讓順澤宮也能名揚國際。

順澤宮的冠軍帽因伊登名揚國際，伊登2019年也曾應彰化縣政府之邀參訪彰化，進行還願之旅，不僅來參拜順澤宮，還領跑田中馬拉松，而日前伊登在個人IG秀出自己練跑情形時，他仍戴著順澤宮的冠軍帽，希望這頂冠軍帽能為他帶來好運。

今天許文萍和順澤宮主委魏信顧等人也特意向玄天上帝上香為台灣選手及伊登祈福，盼玄天上帝能再度庇佑伊登拿下奧運金牌，再帶著金牌回順澤宮，也能顯耀玄天上帝神威；順澤宮的冠軍帽因帶來好運成為全台祈求好運的吉祥帽，曾創下2年內送出25萬個記錄。

許文萍說，伊登26日清晨在台灣時間5點30分開跑，大家可以一起為伊登加油。