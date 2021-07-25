菩薩指示徒步送撲滿 觀音會愛心送廣寧

廣寧樂善團創團長、彰化縣議員張雪如最近接獲台中市太平道濟宮觀音會會長楊錦榮來電表示受觀音菩薩指示要帶著信徒的愛心撲滿來捐款，今天信徒一行人從台中市太平徒步約走了7小時到彰化縣員林市捐出24個撲滿及善款等共5萬多元，張雪如說，疫情期間許多民眾生計受衝擊，會把善款優先幫助弱勢族群。

「聽到是觀音菩薩指示指名要捐款給廣寧樂善團，讓我頭皮發麻、眼眶含淚」張雪如說，連菩蕯都看到了，讓從未接觸過的宮廟也會主動連繫，她也代表廣寧樂善團及新成立的快樂天堂基金會全體志工，及未來要救助的個案對太平道濟宮表達深深謝意。

台中市太平道濟宮觀音會長楊錦榮說，他們遵循觀世音普薩聖示，於農曆六月十九日（觀世音菩薩得道紀念日）前，今天帶領志工信徒等5人一早從大平徒步出發，近3點走到員林，是本著菩薩指示要慈悲喜捨，帶著大家靜靜做，傻傻行的精神。

楊錦榮說，徒步的用意是告訴大家「體驗人生的酸甜苦辣，再苦再累都會走到」，但若在原地踏步，怎樣都不會走到的，今年共有31人參與捐款，而每一塊錢，都是大家的愛心所累積，也是他們與菩薩的約定。

張雪如說，看著太平道濟宮這些師兄師姐在烈日下不辭辛苦，走了約40公里才把24個撲滿及善款送到，讓人特別感動，未來一定會好好運用善款濟助弱勢，不負使命。