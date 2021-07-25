日月潭遊湖也解封 27日恢復包船營運但禁飲食

7月27日降為二級疫情警戒，各行各業摩拳擦掌迎接降低解封，而在落實防疫規定前提下，南投縣除了開放餐飲內用外，日月潭乘船遊湖也將恢復營運，但僅開放包船，交通船仍暫緩營運，而每船次乘客減半乘載、禁止飲食等，落實防疫。

南投縣渡船遊艇商業同業公會指出，乘船遊湖是日月潭重要觀光活動，潭區載客船舶總量為139艘，未料今年受旱災和疫情影響，遊艇載客被迫停止，從5月中旬停業至今，好不容易警戒標準將在727降級，遊艇業者也盼重啟開船營運。

而依據中央流行疫情指揮中心宣布相關指引，評估研擬「日月潭載客小船因應疫情警戒防疫措施辦法」，並公告於27日起實施，日月潭乘船遊湖也在同日有條件重啟營業，凡其公會各會員所屬包船恢復營運，但交通船班則仍展緩開放。

日月潭遊艇公會表示，各會員包船必須落實防疫措施，其中營運船艇必須依照每艘船乘客限載人數減半乘載，並採梅花座、實聯制，同時加強在船艇上、售票口等場域保持安全距離，以及提高並落實清理消毒作業頻率。

針對工作人員及遊客，除了均需全程配戴口罩、量體溫，確認無疫情症狀外，同時嚴禁在船上飲食，避免疫情因口沫傳染狀況發生；後續會再視國內疫況及規定，再逐步開放，循序漸進的恢復，屆時散客也就能搭乘交通船班的遊湖觀光。