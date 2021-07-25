南投桃米親水公園開放無望 想玩水得等明年夏天

南投縣埔里鎮桃米坑溪親水公園是親子戲水勝地，去年因遊客缺乏公德心、設施老舊損壞等問題封園整建，主體戲水區已於今年完工，民眾期待重啟開放，但農委會水保局及社區考量周邊工程未完成，且戲水不易防疫，評估決定今年不開放。

桃米生態村內的「桃米坑溪親水公園」啟用至今逾15年，用地為部分國有地，絕大多數由地主無償供地供電並協管，並接引山泉水，硬體設施則由水保局編列經費興建，入夏後免費開放，是當地民眾和不少遊客、親子戲水遊憩的消暑勝地。

只不過，該公園去年5月底開放後，遊客大量湧入，公廁被垃圾塞爆，滿地嘔吐物、排泄物，甚至隨地便溺，周邊交通也爆亂象，讓管理地主超崩潰；加上民眾反映，園區木造設施腐蝕、池底破損等恐有安全疑慮，6月中旬就公告封園整修。

水保局表示，去年編列經費規畫整修，汰除因年久失修而破損的洗石子池中鋪面，改以色彩豐富且較安全的馬賽克磁磚取代，周邊人行石板也改為平整的PC刷毛鋪面，公園下方則設生態池，讓自然溢出水源獲循環利用，營造多元的生態環境。

其中，桃米坑溪親水公園主體戲水區已於今年完工，因園區除了營造良好戲水場域，也保留園區內老樹、大型喬木等原有自然環境，減少生態擾動，而在今年建築園冶獎競賽榮獲「公共建築景觀類」獎項，民眾則期待降級解封後能開放戲水。