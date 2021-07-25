不敵疫情如骨牌倒下！彰化全台大飯店傳3億元求售

彰化市知名的全台大飯店，去年開業才滿30年，因承租的停車場被財團買走，又不敵疫情不堪虧損，近日傳出將停業求售，8月起將不再接受訂房，引起地方震撼。由於占地335.78坪的全台大飯店，土地方正，地點優越，周遭地塊交易及開發熱絡，叫價也跟著水漲船高，估計每坪超過80萬元，總價約3億元，已有多家財團投石問路。

位在彰化市中正路2段的全台大飯店，為地上9樓、地下1樓的建物，佔地335.78坪，建坪為1942.23坪，房間約百間，產權單純，對於大飯店質量都不足的彰化市來說，過去一直是商旅的第一選擇，生意興隆，盈利頗佳，沒想到，去年年初新冠肺炎爆發，到今年五月疫情再掀高峰，住宿率低，面臨嚴重虧損。

據知情人士指出，全台大飯店原承租飯店旁一塊土地做為停車場，這筆占地900坪土地原有4名地主，兩個月前，被某台中知名財團以每坪65萬元買走，台全大飯店沒有停車場，影響經營，再加上疫情雙重打擊下，才決定求售，8月1日起，不再接受訂房。

全台大飯店鄰近彰化縣警察局，離火車站近，上國道也方便，附近住宅密集、餐廳林立，生活機能極為便利；重要的是，周邊擁有數筆彰化市少有的大塊而完整土地，吸引大型建商前來插旗，據房產界人士指出，依周遭土地目前土地行情，全台大飯店的土地每坪估計超過80萬元，總價約3億元。

在全台大飯店附近最近除有大型豪宅建案推出外，對面占地1800坪的風尚人文咖啡館，上月也因不敵疫情而停業，據了解，有意洽購全台大飯店的台中某財團，除了買下全台大飯店旁的停車場外，對於風尚人文咖啡館的土地也有興趣，如果順利的話，將進行大地塊完整規畫，成為彰化市發展的明日之星。<

彰化市知名的的全台大飯店，去年開業才滿30年，因承租的停車場被財團買走，又不敵疫情不堪虧損，近日傳出將停業求售。記者劉明岩／攝影

彰化市知名的的全台大飯店，去年開業才滿30年，因承租的停車場被財團買走，又不敵疫情不堪虧損，近日傳出將停業求售。記者劉明岩／攝影