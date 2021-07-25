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楊勇緯奧運奪銀家鄉窄巷露曙光 中市府加速另闢道路

中央社 / 台中25日電
楊勇緯。 法新社
楊勇緯。 法新社

柔道男神」楊勇緯首度踏上奧運殿堂奪下銀牌，台中后里家鄉親友在窄巷放鞭炮慶祝，市長盧秀燕親臨現場，承諾該處老舊社區消防車難以進入，指示在另一端規劃維生道路。

23歲的「排灣族勇士」楊勇緯是屏東獅子鄉人，但從小在台中市后里區長大，出身柔道世家，媽媽也是練柔道出身，從小耳濡目染，家中3兄弟都踏上柔道路，楊勇緯從國小3年級開始學柔道，當時就在心中許下要踏上奧運舞台的夢想，首次站上奧運殿堂就奪下銀牌。

楊勇緯家人昨天下午齊聚電視機前觀賽，奪下銀牌時，家人歡天喜地，鄰居也在窄巷內放鞭炮同賀，大批媒體記者前往採訪，市長盧秀燕前往楊家恭賀。

楊家住在后里三豐路726巷內，因該處為老舊社區，巷弄內房屋老舊、路幅狹小，消防車難以進入。廣福里長郭明洲表示，巷弄開設維生系統道路，歷任3任市長都還無法動工。

台中市議員陳本添表示，自縣府時代開始爭取，歷經多年，盧秀燕上任後，規劃自另一側以前的五分車鐵道，開設一條維生系統道路。后里區長賴同一指出，該巷弄內約有280多戶居民，多為榮眷第二代以及外地租屋客。

居民現場再次向盧秀燕反應道路狹小問題，盧秀燕表示，已規劃從另一側開設維生道路。台中市建設局表示，道路開闢涉及許多問題，有路權、土地取得以及佔用戶拆遷等，該處經過多年研究，民國108年進行評估後，109年路線規劃並召開地方說明會，110年順利取得路權，進行路線設計，預計自另端開闢8米道路，目前加速進行，希望下半年能發包動工。

楊勇緯在東京奧運上，為台灣搶下歷史性的一面銀牌，舉國歡騰，讓世界看見台灣，同時也為改善社區環境帶來曙光。

東京奧運 柔道 楊勇緯

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