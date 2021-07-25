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中市梧棲漁港人潮回流 今天人車管制

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲漁港昨天和今天人車管制。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲漁港昨天和今天人車管制。圖／台中市農業局提供

國內微解封後，台中梧棲漁港假日採買人潮回流近4成，為避免防疫鬆懈、人潮群聚，台中市府農業局與台中區漁會溝通研議後，昨天和今天實施人車降載管制，將直銷區、銷售區及餐飲區的走道面積可容留量1300人扣除目前歇業中的餐飲區面積，降載至1000人，並請漁會在單一出入口處設置人流計數器，確實掌握人車流量。

農業局表示，烟花颱風逐漸遠離，加上中央宣布7月27日防疫將降為二級，民衆有預期心理，因此假日人流變多，昨天入港人數達到5400人，上周4600人，最高峰出現在下午5點，達到將近950人；市府、漁會及台中港務警察總隊漁港中隊協力管制下，整體場域秩序良好，攤商與民衆也配合。

除了人車管制外，農業局也會同漁會、梧棲安檢所，增加現場舉牌宣導頻率，提醒民眾全程佩戴口罩、快速採買、勿逗留群聚，提高消費者採買魚貨流轉率；農業局呼籲，今天周日繼續實施人車降載防疫管制，仍請民衆配合。

台中市梧棲漁港昨天和今天人車管制。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲漁港昨天和今天人車管制。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲漁港昨天和今天人車管制。圖／台中市農業局提供
台中市梧棲漁港昨天和今天人車管制。圖／台中市農業局提供

梧棲 烟花颱風 警察

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