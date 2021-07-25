中市環保局將釋出600個打工機會 每月最高12.8K

台中市政府環保局持續辦理「安心即時上工計畫」將再釋出600個上工機會，採計工時，每月最高可領1萬2800元，最長12個月。

台中市環保局指出，這波疫情已有288人申請安心上工，目前上工118名，協助各區清潔隊防疫消毒、辦公廳舍清潔消毒、實名登記丶量體溫、資源回收分類及防疫宣導等工作。後續將再釋出600個上工機會，分擔疫情勤務。

環保局表示，疫情三級警戒開始，各區清潔隊除了原本的垃圾收運、巨大廢棄物清運、側溝清淤及市容維護等勤務外，另要加班執行衛生局通報確診足跡與高風險戶外場域人潮聚集處所清消任務，全市登革熱消毒工作，人力需求遽增。

環保局延續去年「安心即時上工計畫」提供待業民眾上工機會，進用人員每月最多可服務80小時，每小時160元，每月最高可領取1萬2800元工作津貼，最長可領取12個月。

此外，部分職缺例如清消人員，有較大的接觸染疫風險，如經風險認定後，加發防疫津貼每小時25元，以每月最多可上工80小時計算，每人每月最高可再加領2000元，上工人員也可分擔各區清潔隊疫情期間勤務工作。