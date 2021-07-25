疫情警戒降級前周末 逢甲、豐原廟東夜市人潮回流
目前全國疫情3級警戒，本月27日要降為2級，台中逢甲夜市昨晚出現逛街人潮，攤商說人慢慢回來，但要回到以前人擠人，推著走情形很難；豐原廟東夜市昨晚也有購物人潮，晚上8點多，有很多逛街和買美食民眾在攤位前排隊。
逢甲夜市昨晚7點多，從商圈入口處旁的攤商就有排隊者，夜市內有些攤商仍休息，也有停業，逛街民眾多是附近居民和租客，外來客較少，攤商說，人潮慢慢回來，但少了外來客和陸客，又加上疫情警戒，不能邊走邊吃，人潮比以前少很多，他們很懷念以前夜市街，逛街民眾被推著走情形，民眾想停下來買美食，還要用盡全力擠；昨晚人潮還不多，有些攤商派人站在街口，拿著大型看板喊著「來買哦！」
豐原廟東夜市昨晚也有人潮，夜市入口處幾家知名美食，攤位前都排長龍，排隊民眾多數都提著幾個食物袋，有熱食和飲料，有些逛街民眾拿著飲料，杯上插吸管，逛街渴了，躲在旁邊掀起口罩喝一口，再迅速戴好口罩。
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