彰化金蜜芒果第三班班長 感恩志工保住今年果實又得獎

彰化縣今年金蜜芒果評鑑，第三名得主是縣議員兼金蜜芒果產銷班第三班班長陳玉姬，種滿七分地的金蜜芒果及少量檸檬，採收後大多分享公益社團，因此今年5月底過後每逢大雨到這次颱風雨，許多社團志工主動到園裡疏通排水和看顧芒果，她說「得獎歸功大家幫忙」。

陳玉姬想為農民發聲，約8年前種植埔心鄉農特產金蜜芒果，並加入產銷班以深入了解在地農特產品的產銷運作，但平常服務選民十分忙碌，她常請農民代勞照顧，收成分送在地公益社團享用，跟大家「結緣」，許多社團團員和志工不好意思吃免費，主動幫忙照顧芒果園。

她表示，每次下大雨芒果園淹水，就有志工主動到園裡疏導積水和整理芒果，剪除和撿拾損壞果粒，保持果園乾淨，如果平日她沒空施肥和除蟲，志工也會出手，像今年下大雨，埔心鄉單日雨量330毫米，芒果園積水到大腿，她要服務選民分身乏術，社團志工竟提早一步到果園排除積水，保住這一季的結果。

去年陳玉姬雇用一名果農疏果和剪枝，「我沒想到不同種類水果有不同技術」。她說，請種芭樂的農民剪芒果樹樹枝，芒果結果率奇差，幾乎沒收成，今年找專業人士代勞，結果率結果率和果實品質都很好，「大概把去年沒結的果子集中在今年生出來」。

今年陳玉姬參加全縣金蜜芒果競賽得到第三名，她的產銷班班員也有兩人得獎；她強調，事前不知道其他班員參賽，各憑本事拿出最好的芒果，班員都是勤奮農民，她是「大家幫忙照顧的」，得獎對產銷班的銷售應該很有幫助。