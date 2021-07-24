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中市餐飲限制性開放內用 補習班有條件申請復業

中央社 / 台中24日電

中央宣布27日起疫情3級警戒降為2級，台中市長盧秀燕今天表示，餐飲內用將採限制性開放；補習班則是有條件開放，26日起受理業者申請復業，符合者才能恢復實體上課。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央宣布全國疫情將於7月27日至8月9日降為2級警戒，盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會中也宣布，將採限制性開放餐飲內用，補習班也有條件受理業者申請復業。

在開放餐飲內用方面，盧秀燕表示，台中是全國第2大城，要同步思考防疫安全、中部7縣市區域聯防及經濟問題，經市府跨局處討論後，要求餐飲內用須落實中央指引規範，如加裝隔板、實聯制、維持社交距離等。

盧秀燕說，同時也要求業者需落實市府規範，包含餐廳應於明顯處張貼「容留人數」、相關餐飲人員務必要落實防疫規範與管理措施，市府將加強稽查，如業者無法遵守中央、地方的防疫規範，須改為外帶或外送。

經發局長張峯源表示，台中餐飲自27日起開放內用，夜市，市場，百貨、賣場及其他場域附屬的美食業一併開放。市府將加強稽查，如查獲未落實中央與地方的防疫規定，將依法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰；另違反中央規定的室內容留人數上限50人者，處以6萬至30萬元罰鍰。

在補習班開放上課部分，盧秀燕指出，台中補習班近3000家，從業人員約2萬多人，服務對象多是未接種疫苗的孩子，經市府審慎評估，將依中央防疫指引，加上地方防疫考量，朝「有條件開放」，26日起受理業者提出復業申請，業者須檢具快篩陰性證明及從業人員須配戴口罩及面罩等，才能恢復實體上課。

盧秀燕 補習 疫情

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