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莫德納1千多劑將過期？ 南投：不夠打、沒過期問題
衛福部公布各縣市即將過期的莫德納疫苗數量，南投縣三批次還剩1428劑，7月29日到8月2日到期的第一批次就剩1092劑，占了全國總量三分之一。南投縣衛生局表示，這是登錄時間落差造成，1092劑已經施打完，剩餘300多劑都已預約，27日就會全數打完，並無過期或剩餘問題。
南投縣衛生局科長陳淑怡說，南投縣莫德納疫苗都造冊施打，按照預約時間、地點施打，民眾接種意願相當高。會出現1428劑莫達納疫苗即將到期，是因部分老人行動不便，因此保留重新安排預約施打，首批1092劑今天都已經施打完，只是因為登錄時間差，衛福部資料還未更新。
第二、第三批次分別剩下84劑、252劑，也都已完成預約時程，對象包括老人、第一到三類和第五類對象，最晚27日便全部施打完畢，不會有過期和剩餘疫苗。
南投縣到24日為止，共獲配撥12萬9140劑疫苗，已接種11萬9546人，疫苗接種率92.57%。衛生局表示，中央撥配疫苗總數僅達全縣人口覆蓋率的23%，南投縣單日接種率最高達9成6，效率相當高，希望中央能多分配疫苗到南投，才能達到全縣覆蓋率25%的目標。
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