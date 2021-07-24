幼兒園老師回饋宏仁醫 號召彰化地方企業捐物資謝醫護

員林市私立慈愛幼兒園老師日前到員林宏仁醫院接種COVID-19疫苗，看見第一線醫護人員的辛勞，接種後，號召地方企業捐贈防疫飲品等物資，今天送到宏仁醫院向醫護致敬，宏仁醫院醫療副院長朱建統代表回贈感謝狀。

捐贈物資單位包括慈愛幼兒園、財團法人彰化縣員林寺、員林食品有限公司（百年仙草）、昌億不銹鋼有限公司、生活密碼國際有限公司、雋達企業有限公司、陳思維先生，今天員林寺宗聖法師帶領志工載運物資到宏仁醫院。

宗聖法師說，員林寺秉持「取之社會，用之社會。」平常發送獎學金給優秀學生、提供待用餐給弱勢民眾，這次集合地方力量募集物資慰勞宏仁醫院第一線醫護人員，期盼醫護人員安心為民眾做好防疫。

慈愛幼兒園執行長朱章銘表示，防疫期間醫護人員做快篩、注射疫苗，工作量加倍，相當辛苦，因慈愛幼兒園老師到宏仁醫院接種疫苗，看到宏仁醫院嶄新院區與專業服務態度，內心很感動，特地連結在地資源送物資挺醫護。