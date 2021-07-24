重賞之下參賽件數多2成 彰化縣磺溪美展今公布得獎名單
越是疫情嚴峻，越需要精神食糧紓壓，彰化縣文化局今年提高磺溪美展獎金，磺溪獎從15萬增至20萬元，優選獎和磺溪新人獎從各3萬元拉升至各5萬元，全興獎也配合加碼3萬元為12萬元，重賞之下，今年參賽件數比去年多兩成，文化局今天公布得獎名單，及參觀藝文展覽的防疫新規定。
第22屆磺溪美展收到來自全國1025件作品參賽，經評審160件入圍，評委7月13日及16日複審，評選出5件磺溪獎，其中攝影類從缺，優選獎22件及入選獎128件，「磺溪新人獎」得主為立體工藝類磺溪獎陳侑成，財團法人全興文教基金會設立的「全興獎」評選出5件得獎作品，數位藝術類從缺。
文化局長張雀芬說，通常更優渥的獎金會吸引更多創作者參與，因此編列多一點預算提高獎金，沒想到今年遇上本土新冠肺炎疫情嚴峻，民眾需要藝文方面的精神食糧紓緩緊張情緒，剛好有更多優秀作品參賽，得獎作品展示在大眾面前，讓精神層次為之昇華。
磺溪美展有六大類，今年獲最高榮譽「磺溪獎」得主分別是立體工類陳侑成、數位藝術類黃翰柏、書法篆刻類賴錦源、油畫水彩類蔡仁德、水墨膠彩類陳薇因；「全興獎」為攝影類張薈茗、立體工類雷安平、書法篆刻類古員齊、油畫水彩類紀朝順、水墨膠彩類林子瑜，合計10位得獎者。
立體工藝類磺溪獎得主陳侑成，年僅23歲，畢業於國立臺灣藝術大學，目前在臺北擔任設計師首次參加磺溪美展就獲得最高榮譽磺溪獎及新人獎；書法篆刻類得獎人賴錦源，56歲、目前就讀國立臺灣藝術大學碩士班，擔任彰化社大篆刻指導老師；全興獎攝影類張薈茗，65，曾獲磺溪文學獎報導文學組首獎，多才多藝。
張雀芬表示，全興獎由全興文教基金會執行長從入圍作品中評選得獎作品，攝影類得獎者並未在磺溪美展獲獎，只得到全興獎的攝影獎，獎金15萬元，立體類得獎人同時得到磺溪美展立體獎和全興獎，獎金累計20萬元。
文化局預定10月16日在彰化孔子廟舉辦第22屆磺溪美展頒獎典禮，並在彰化縣立美術館舉辦首展，再到新北藝文中心及彰化縣北斗鎮展覽，屆時視當時防疫警戒等級規定參觀。目前彰化縣立圖書館、彰化縣立美術館、員林演藝廳、南北管音樂戲曲館等館舍維持網路或電話預約制參觀，每日開放4個時段（9:00-10:50、11:00-12:50、13:00-14:50、15:00-16:50）開放民眾進場，中間10分鐘清場消毒，網路預約網址：https://forms.gle/pnXbCs8Ghig42Rzd7。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言