重賞之下參賽件數多2成 彰化縣磺溪美展今公布得獎名單

越是疫情嚴峻，越需要精神食糧紓壓，彰化縣文化局今年提高磺溪美展獎金，磺溪獎從15萬增至20萬元，優選獎和磺溪新人獎從各3萬元拉升至各5萬元，全興獎也配合加碼3萬元為12萬元，重賞之下，今年參賽件數比去年多兩成，文化局今天公布得獎名單，及參觀藝文展覽的防疫新規定。

第22屆磺溪美展收到來自全國1025件作品參賽，經評審160件入圍，評委7月13日及16日複審，評選出5件磺溪獎，其中攝影類從缺，優選獎22件及入選獎128件，「磺溪新人獎」得主為立體工藝類磺溪獎陳侑成，財團法人全興文教基金會設立的「全興獎」評選出5件得獎作品，數位藝術類從缺。

文化局長張雀芬說，通常更優渥的獎金會吸引更多創作者參與，因此編列多一點預算提高獎金，沒想到今年遇上本土新冠肺炎疫情嚴峻，民眾需要藝文方面的精神食糧紓緩緊張情緒，剛好有更多優秀作品參賽，得獎作品展示在大眾面前，讓精神層次為之昇華。

磺溪美展有六大類，今年獲最高榮譽「磺溪獎」得主分別是立體工類陳侑成、數位藝術類黃翰柏、書法篆刻類賴錦源、油畫水彩類蔡仁德、水墨膠彩類陳薇因；「全興獎」為攝影類張薈茗、立體工類雷安平、書法篆刻類古員齊、油畫水彩類紀朝順、水墨膠彩類林子瑜，合計10位得獎者。

立體工藝類磺溪獎得主陳侑成，年僅23歲，畢業於國立臺灣藝術大學，目前在臺北擔任設計師首次參加磺溪美展就獲得最高榮譽磺溪獎及新人獎；書法篆刻類得獎人賴錦源，56歲、目前就讀國立臺灣藝術大學碩士班，擔任彰化社大篆刻指導老師；全興獎攝影類張薈茗，65，曾獲磺溪文學獎報導文學組首獎，多才多藝。

張雀芬表示，全興獎由全興文教基金會執行長從入圍作品中評選得獎作品，攝影類得獎者並未在磺溪美展獲獎，只得到全興獎的攝影獎，獎金15萬元，立體類得獎人同時得到磺溪美展立體獎和全興獎，獎金累計20萬元。