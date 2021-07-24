八仙山因疫推直播課程 線上也能生態大探索

因疫情無法到戶外距離觀察生物，八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心推出「在家森林筆記」線上系列活動，目前進入第二個主題「生態大探索－八仙山生物」，將於7月29日在Youtube平台直播，親子透過網路就能探索山林中的生物，每場上限50名帳號，每帳號優惠價150元。

東勢林區管理處表示，「在家森林筆記」線上系列活動推出後反應熱烈，不少家長期盼未來還有其他戶外相關的線上課程，因此再推出第二個主題「生態大探索－八仙山生物」，讓無法上山的小朋友也能透過線上接觸大自然。