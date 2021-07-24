聽新聞
test
0:00 / 0:00
八仙山因疫推直播課程 線上也能生態大探索
因疫情無法到戶外距離觀察生物，八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心推出「在家森林筆記」線上系列活動，目前進入第二個主題「生態大探索－八仙山生物」，將於7月29日在Youtube平台直播，親子透過網路就能探索山林中的生物，每場上限50名帳號，每帳號優惠價150元。
東勢林區管理處表示，「在家森林筆記」線上系列活動推出後反應熱烈，不少家長期盼未來還有其他戶外相關的線上課程，因此再推出第二個主題「生態大探索－八仙山生物」，讓無法上山的小朋友也能透過線上接觸大自然。
東勢林區管理處表示，有別於第一個主題「你沒看過的趨光世界」的點燈調查方式，「生態大探索」將借用觀眾靈敏的雙眼和耳朵，在漆黑的森林裡只有手電筒輔助，尋找躲藏在石縫或樹叢的小動物，處處感受驚奇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言