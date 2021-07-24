台16線水里路段車禍警察殉職 事故路段將刨除重鋪

台16線南投水里段去年12月發生7車連環追撞，交通隊簡姓小隊長殉職。信義工務段每逢雨天便封閉外線車道，民眾懷疑和路面噴灑活化劑有關，也質疑為何遲不重鋪路面。檢警和工務段最近完成勘驗和證據保存，最快7月底到8月初便可完成重鋪，讓用路人不用提心吊膽。

南投縣警局交通隊簡姓小隊長去年12月9日和2名員警駕駛警用大型重機到信義鄉長程訓練，下午2時回程經過水里鄉台16線時，該路段發生連環車禍，共有7輛公車、貨車等車輛追撞。警用機車經過時，為了閃避停在路肩貨車，3輛重機滑倒，簡姓小隊長連人帶車撞上貨車，造成多處骨折，送醫不治。

家屬質疑車禍與道路噴灑瀝青活化劑、造成防滑係數降低有關，信義工務段否認。不過，只要下雨，信義工務段就封閉外線車道，讓水里、集集居民不解，車禍已過了半年多為何遲遲不刨除重鋪。

縣議員蕭志全說，台16線重大車禍後，每逢雨天即工務段便派員管制，還放置三角錐封閉外線車道，讓機車被迫開上快車道，相當危險。檢警為了保存證據，沒有刨除重鋪。最近南投地檢署、警方和工務段已完成調查，要求縣政府應和南投地檢署協調，既然已經完成證據保全，就應盡快刨除重鋪路面。