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台16線水里路段車禍警察殉職 事故路段將刨除重鋪

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
水里鄉台16線兩小時內發生連續車禍，連警用機車訓練經過也摔車，簡姓小隊長傷重不治。圖／讀者提供
水里鄉台16線兩小時內發生連續車禍，連警用機車訓練經過也摔車，簡姓小隊長傷重不治。圖／讀者提供

台16線南投水里段去年12月發生7車連環追撞，交通隊簡姓小隊長殉職。信義工務段每逢雨天便封閉外線車道，民眾懷疑和路面噴灑活化劑有關，也質疑為何遲不重鋪路面。檢警和工務段最近完成勘驗和證據保存，最快7月底到8月初便可完成重鋪，讓用路人不用提心吊膽。

南投縣警局交通隊簡姓小隊長去年12月9日和2名員警駕駛警用大型重機到信義鄉長程訓練，下午2時回程經過水里鄉台16線時，該路段發生連環車禍，共有7輛公車、貨車等車輛追撞。警用機車經過時，為了閃避停在路肩貨車，3輛重機滑倒，簡姓小隊長連人帶車撞上貨車，造成多處骨折，送醫不治。

家屬質疑車禍與道路噴灑瀝青活化劑、造成防滑係數降低有關，信義工務段否認。不過，只要下雨，信義工務段就封閉外線車道，讓水里、集集居民不解，車禍已過了半年多為何遲遲不刨除重鋪。

縣議員蕭志全說，台16線重大車禍後，每逢雨天即工務段便派員管制，還放置三角錐封閉外線車道，讓機車被迫開上快車道，相當危險。檢警為了保存證據，沒有刨除重鋪。最近南投地檢署、警方和工務段已完成調查，要求縣政府應和南投地檢署協調，既然已經完成證據保全，就應盡快刨除重鋪路面。

最近檢警和工務段完成事故路段調查和證據保全，若檢察官同意，工務段表示7月底到8月初完成路面重鋪。縣議員王秋淑說，往來集集、水里民眾半年多來行經事故路段，心理都有壓力，也感謝相關單位儘速完成調查，讓路面可刨除重鋪，讓用路人安心。

水里鄉台16線發生連續車禍，連公車也打滑碰撞，家屬質疑道路工程有問題。圖／讀者提供
水里鄉台16線發生連續車禍，連公車也打滑碰撞，家屬質疑道路工程有問題。圖／讀者提供
台16線事故路段最近檢警完成調查，工務段將刨除重鋪路面，讓用路人安心。圖／集集鎮公所提供
台16線事故路段最近檢警完成調查，工務段將刨除重鋪路面，讓用路人安心。圖／集集鎮公所提供
台16線事故路段最近檢警完成調查，工務段將刨除重鋪路面，讓用路人安心。圖／集集鎮公所提供
台16線事故路段最近檢警完成調查，工務段將刨除重鋪路面，讓用路人安心。圖／集集鎮公所提供

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