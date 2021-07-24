台中視訊2.0就業博覽會8/2登場 盧秀燕拍片介紹並祝福
台中首辦2021「富市台中就業成功」視訊2.0就業博覽會8月2日登場，邀集台灣美光、上銀科技及友達光電等23家廠商，釋出逾430個起薪均達到4萬元以上薪職缺。台中市勞工局長張大春說，考量轉職者面試時間安排需求，8月1日加開視訊徵才場次，博覽會報名至7月25日止；台中市長盧秀燕也特別錄製影片介紹視訊2.0就業博覽會，歡迎應屆畢業生及求職者把握機會踴躍參與。
盧秀燕在影片中提到，市府關心應屆畢業生及求職者的就業議題，去年「視訊就業博覽會」創下近7成高媒合率的成功經驗，今年領先全國首辦2021「富市台中就業成功」視訊2.0就業博覽會，祝福大家能就業成功。
盧秀燕介紹，視訊2.0就業博覽會採取「全視訊技術，只要透過線上報名、下載軟體、登錄面試等簡單3步驟，免出門在家就可以面試。步驟一「線上報名」，上傳或將報名表及個人履歷寄至指定電子信箱；步驟二「下載軟體」，下載面試軟體並測試網路及視訊設備；步驟三「登錄面試」，於排定時間登錄會議代碼即可開始面試。
張大春說，視訊2.0就業博覽會除釋出逾430個高薪職缺，其中最高薪為光學元件領導廠商合盈光電所開出13萬7500元的職缺，並有50個學經歷不拘的工作機會，歡迎應屆畢業同學及求職朋友把握機會踴躍報名，詳情請點擊影片連結( https://fb.watch/6VTpaIN77Z/ )，活動資訊請至台中市就業服務處官網查詢。
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