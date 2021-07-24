快訊

直播／再添2死…今增本土24例 新北市9例最多

ROC代表隊奪首面銀！衛報將俄羅斯隊誤植成中華台北隊

台中視訊2.0就業博覽會8/2登場 盧秀燕拍片介紹並祝福

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕特別錄製影片介紹2021「富市台中就業成功」視訊2.0就業博覽會，歡迎應屆畢業生及求職者把握機會踴躍參與。圖／台中市勞工局提供
台中市長盧秀燕特別錄製影片介紹2021「富市台中就業成功」視訊2.0就業博覽會，歡迎應屆畢業生及求職者把握機會踴躍參與。圖／台中市勞工局提供

台中首辦2021「富市台中就業成功」視訊2.0就業博覽會8月2日登場，邀集台灣美光、上銀科技及友達光電等23家廠商，釋出逾430個起薪均達到4萬元以上薪職缺。台中市勞工局長張大春說，考量轉職者面試時間安排需求，8月1日加開視訊徵才場次，博覽會報名至7月25日止；台中市長盧秀燕也特別錄製影片介紹視訊2.0就業博覽會，歡迎應屆畢業生及求職者把握機會踴躍參與。

盧秀燕在影片中提到，市府關心應屆畢業生及求職者的就業議題，去年「視訊就業博覽會」創下近7成高媒合率的成功經驗，今年領先全國首辦2021「富市台中就業成功」視訊2.0就業博覽會，祝福大家能就業成功。

盧秀燕介紹，視訊2.0就業博覽會採取「全視訊技術，只要透過線上報名、下載軟體、登錄面試等簡單3步驟，免出門在家就可以面試。步驟一「線上報名」，上傳或將報名表及個人履歷寄至指定電子信箱；步驟二「下載軟體」，下載面試軟體並測試網路及視訊設備；步驟三「登錄面試」，於排定時間登錄會議代碼即可開始面試。

張大春說，視訊2.0就業博覽會除釋出逾430個高薪職缺，其中最高薪為光學元件領導廠商合盈光電所開出13萬7500元的職缺，並有50個學經歷不拘的工作機會，歡迎應屆畢業同學及求職朋友把握機會踴躍報名，詳情請點擊影片連結( https://fb.watch/6VTpaIN77Z/ )，活動資訊請至台中市就業服務處官網查詢。

台中市長盧秀燕特別錄製影片介紹2021「富市台中就業成功」視訊2.0就業博覽會，歡迎應屆畢業生及求職者把握機會踴躍參與。圖／台中市勞工局提供
台中市長盧秀燕特別錄製影片介紹2021「富市台中就業成功」視訊2.0就業博覽會，歡迎應屆畢業生及求職者把握機會踴躍參與。圖／台中市勞工局提供

面試 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

影／東奧開幕！3名台中子弟兵參賽 盧秀燕錄製加油影片

7/27警戒降級台中餐廳是否開放內用？盧秀燕：仍待評估

台中打第一劑疫苗破64萬人！明唐鳳預約快打站照常進行

7成台中市民還沒打疫苗 盧秀燕：我必須穩健式解封

相關新聞

台中視訊2.0就業博覽會8/2登場 盧秀燕拍片介紹並祝福

台中首辦2021「富市台中就業成功」視訊2.0就業博覽會8月2日登場，邀集台灣美光、上銀科技及友達光電等23家廠商，釋出...

彰化縣精準省抽疫苗 50歲以上逾四成接種

今天是彰化縣第三輪預約成功者注射COVID-19公費疫苗的第一個假日，各快打站的報到情形相當踴躍；縣長王惠美到員林國小快...

微解封後葫蘆墩文化中心首展登場 採預約制限參觀2小時

台中市葫蘆墩文化中心即日起至8月8日舉辦台中市美術家接力展，第一檔展出藝術家李慧倩「法自然」水墨個展。她以在美國留學習得...

彰化微笑單車退場 1650輛舊車將移撥再利用

彰化縣政府與微笑單車合約6月底到期，新的營運廠商運點科技9月上線，YouBike1.0系統的1650輛舊車將汰換，其中有...

台中神岡YouBike1.0共站2.0 議員爭取已全面升級

台中市神岡區原本有3個YouBike1.0公共自行車站點，台中市交通局昨天全面升級為YouBike 2.0，成為台中市Y...

台中梧棲漁港湧人潮 今明人車降載管制1千人

微解封後，台中梧棲漁港陸續湧現人潮，為避免防疫鬆懈、人潮群聚，梧棲漁港今、明兩日實施人車降載防疫管制，控管進港人數從13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。