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彰化縣精準省抽疫苗 50歲以上逾四成接種

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林國小快打站今天的預約注射疫苗者報到踴躍。記者簡慧珍／攝影
員林國小快打站今天的預約注射疫苗者報到踴躍。記者簡慧珍／攝影

今天是彰化縣第三輪預約成功者注射COVID-19公費疫苗的第一個假日，各快打站的報到情形相當踴躍；縣長王惠美到員林國小快打站關心，特地詢問醫護為民眾注射的情形，並表示彰化縣分配到的疫苗比很多縣市少一成，50歲以上注射率達44.73%，都要歸功醫護把每瓶疫苗分配量發揮到極致。

第三輪預約注射年齡限定18歲以上，員林國小快打站今天不少年輕面孔報到，不過大多數仍是中年和壯年人士。員林市一名36歲市民表示，她到疫苗預約平台登記，才知道系統已經登錄她的疾病，列為第九類對象，她覺得疫苗預約平台設計很貼心，對民眾很有保障。

員林市61歲江姓市民說，因為怕打疫苗會不舒服，先前沒到疫苗預約平台登記，後來看到很多人注射都沒怎樣，她注射後也沒任何不適，全身輕鬆，很高興鼓起勇氣來接種，保護自己也保護他人。

縣長王惠美在快打站走了一圈，了解接種疫苗的運作情形，她提醒民眾接種後一定要多喝水，接種不代表不會染疫，是讓接種者一旦染疫可減緩重症作用，接種後照樣要戴口罩、勤洗手，做好個人防護。

她又說，彰化縣高齡人口多，分配到疫苗約22多萬劑，比基隆等縣市少一成，為了提高注射覆蓋率，衛生局要求醫護精準抽疫苗，每瓶疫苗6cc原本可注射最多11人，彰化縣醫護抽乾最後一滴，沒殘留，一瓶疫苗可分抽11人至12人份的注射量，不浪費一丁點疫苗，讓更多縣民注射後得到保護。

今天假日，彰化縣衛生局增設快打站，全縣約200個站同步接種。彰化縣50歲以上的壯年和高齡人口多，是全台八個COVIN-19染疫人數破百的縣市之一，分配疫苗數量相對少，縣政府希望中央一視同等照顧彰化縣民，按比例撥給疫苗。

彰化縣長王惠美到員林國小快打站了解注射疫苗情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到員林國小快打站了解注射疫苗情形。記者簡慧珍／攝影

疫苗 員林

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