聽新聞
test
0:00 / 0:00
微解封後葫蘆墩文化中心首展登場 採預約制限參觀2小時
台中市葫蘆墩文化中心即日起至8月8日舉辦台中市美術家接力展，第一檔展出藝術家李慧倩「法自然」水墨個展。她以在美國留學習得的現代藝術，結合紙張與攝影技術等跨界媒材，展現突破傳統的水墨藝術新境界，疫情期間採預約入館，民眾可在中心官網登記或打電話預約參觀時段。
葫蘆墩文化中心美術家接力展已舉辦33年，邀請超過200位台中優秀藝術家強棒接力打造精彩的藝術饗宴。葫蘆墩文化中心主任郭恬氳說，今年受疫情影響，中心關閉近2個月，如今進入穩健式解封期間，特別邀請擅長跨媒材創作的水墨藝術家李慧倩，用展覽為社會帶來正向力量。
李慧倩在國外學習各種技法和自由創作的思維，也受高居翰教授指導國學藝術，回國後鑽研攝影和版畫設計，進一步融會多元媒材發揮在水墨創作上。
李慧倩說，「法自然」就是放下意識，隨著自己的心情、因緣，自然而然去創作，不以筆繪為主，而是用不同的紙材裁剪、手撕拼貼出特殊紋理及間接線條，利用藍曬、拓印技法作出如影像般的山水墨韻層次脈絡。因此，她的水墨作品沒有一般常見層峰飛瀑的工筆形貌，而以極簡的視覺印象，表現內斂沉靜的文人風格。
李慧倩也分享近年的創作歷程，她說，「前幾年因長輩健康惡化、世事煩擾，因緣際會接觸易經、老莊道學與佛學，在作畫時能滌清思緒、淨化身心、抒解壓力。」她在創作時融入東方玄學思想元素，作品「金色蓮花」，表達蓮花出污泥而不染，經五濁惡世的考驗而不受影響。
葫蘆墩文化中心指出，為落實防疫，館舍採預約制開放參觀，每個參觀時段2小時，各時段容留人數不超過100人，請民眾到中心官網線上登記，或撥打2526-0136轉分機9電話預約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言