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微解封後葫蘆墩文化中心首展登場 採預約制限參觀2小時

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市葫蘆墩文化中心舉辦台中市美術家接力展，第一檔展出藝術家李慧倩「法自然」水墨個展。圖／葫蘆墩文化中心提供
台中市葫蘆墩文化中心舉辦台中市美術家接力展，第一檔展出藝術家李慧倩「法自然」水墨個展。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中市葫蘆墩文化中心即日起至8月8日舉辦台中市美術家接力展，第一檔展出藝術家李慧倩「法自然」水墨個展。她以在美國留學習得的現代藝術，結合紙張與攝影技術等跨界媒材，展現突破傳統的水墨藝術新境界，疫情期間採預約入館，民眾可在中心官網登記或打電話預約參觀時段。

葫蘆墩文化中心美術家接力展已舉辦33年，邀請超過200位台中優秀藝術家強棒接力打造精彩的藝術饗宴。葫蘆墩文化中心主任郭恬氳說，今年受疫情影響，中心關閉近2個月，如今進入穩健式解封期間，特別邀請擅長跨媒材創作的水墨藝術家李慧倩，用展覽為社會帶來正向力量。

李慧倩在國外學習各種技法和自由創作的思維，也受高居翰教授指導國學藝術，回國後鑽研攝影和版畫設計，進一步融會多元媒材發揮在水墨創作上。

李慧倩說，「法自然」就是放下意識，隨著自己的心情、因緣，自然而然去創作，不以筆繪為主，而是用不同的紙材裁剪、手撕拼貼出特殊紋理及間接線條，利用藍曬、拓印技法作出如影像般的山水墨韻層次脈絡。因此，她的水墨作品沒有一般常見層峰飛瀑的工筆形貌，而以極簡的視覺印象，表現內斂沉靜的文人風格。

李慧倩也分享近年的創作歷程，她說，「前幾年因長輩健康惡化、世事煩擾，因緣際會接觸易經、老莊道學與佛學，在作畫時能滌清思緒、淨化身心、抒解壓力。」她在創作時融入東方玄學思想元素，作品「金色蓮花」，表達蓮花出污泥而不染，經五濁惡世的考驗而不受影響。

葫蘆墩文化中心指出，為落實防疫，館舍採預約制開放參觀，每個參觀時段2小時，各時段容留人數不超過100人，請民眾到中心官網線上登記，或撥打2526-0136轉分機9電話預約。

藝術家 疫情

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