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彰化微笑單車退場 1650輛舊車將移撥再利用

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化YouBike1.0系統的1650輛舊車將汰換，提供給各學校、公所等。報系資料照
彰化YouBike1.0系統的1650輛舊車將汰換，提供給各學校、公所等。報系資料照

彰化縣政府與微笑單車合約6月底到期，新的營運廠商運點科技9月上線，YouBike1.0系統的1650輛舊車將汰換，其中有4百輛車將移轉給需要的學校、戶政及地政事務所，縣府接下來還提供1千多輛自行車讓公所、觀光旅遊產業、公益團體等來申請使用。

彰化縣公共自行車YouBike1.0系統從今年7月1日由微笑單車公司轉換新營運商運點科技公司，暫停營運約1個月，歷經系統驗測工作後，縣府今宣布YouBike1.0將從7月27日起恢復營運，也順勢搭上國內疫情降為二級，方便民眾外出使用。

縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬說，新系統契約簽到2023年底，將投入300輛電動輔助自行車、1350輛自行車，採取電子圍籬與GPS車輛定位系統，共有66站點，自行車費率不變，但電動車每15分鐘10元，可刷悠遊卡、一卡通，也可用手機掃碼租借。

田飛鵬也說，8月底9月初新車就會陸續抵達，換多少舊車就會補上同樣數量的新車，業者先以雙系統運作，但電動自行車會比一般自行車晚交貨。

為讓舊車能再利用，城觀處也事先調查府內各單位對自行車的需求，田飛鵬表示，大多數車輛車況良好，之後會將車輛去識別化，再移轉給各申請單位。

城觀處提醒，彰化YouBike1.0系統已由微笑單車公司的全國營運系統切換至彰化獨立專屬系統作業，不屬於微笑單車公共自行車系統，無法提供跨縣市借還車服務與補扣款作業；考量YouBike1.0系統暫停營運期間適逢COVID-19疫情爆發，7月27日恢復營運前，由承接廠商運點科技公司巡檢、清消及擦拭，民眾可以安心使用。

電動自行車 YouBike 單車

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