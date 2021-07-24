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台中神岡YouBike1.0共站2.0 議員爭取已全面升級

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市神岡區原本有3個YouBike1.0公共自行車站點，議員周永鴻爭取下，交通局昨天全面升級為YouBike 2.0，成為台中市YouBike1.0全面升級 2.0的最後一塊拼圖。圖／周永鴻提供
台中市神岡區原本有3個YouBike1.0公共自行車站點，議員周永鴻爭取下，交通局昨天全面升級為YouBike 2.0，成為台中市YouBike1.0全面升級 2.0的最後一塊拼圖。圖／周永鴻提供

台中市神岡區原本有3個YouBike1.0公共自行車站點，台中市交通局昨天全面升級為YouBike 2.0，成為台中市YouBike1.0全面升級2.0的最後一塊拼圖。

台中市議員周永鴻指出，多次要求交通局原1.0站點旁應盡快增設2.0，以避免兩者系統不相容造成的還車問題，問題終於解決，他也將繼續為潭雅神爭取更多2.0站點設置，讓潭雅神的市民有更環保健康的交通選擇。

周永鴻表示，他在去年上個議會會期，即提出YouBike1.0和2.0不相容，可能造成還車問題，民眾可能騎著2.0的單車，結果到原1.0站點無法還車敗興而歸，因此多次要求原1.0站點旁要盡快設置2.0站點，這個問題終於在昨天神岡區的站點升級後解決。

周永鴻也指出，原本潭雅神三區合計只有15站，潭子大雅各只有6站，神岡更是只有3站，他提案會勘之下，潭子2.0站點已經增加至20站，其中新增的站點就有12站由他爭取，大雅與神岡也將陸續裝設新站點。

周永鴻表示，會督促交通局加速裝設神岡與大雅的2.0站點，也會繼續提案潭雅神適合設站的地方，也歡迎民眾向他提議。

台中市神岡區原本有3個YouBike1.0公共自行車站點，議員周永鴻爭取下，交通局昨天全面升級為YouBike 2.0，成為台中市YouBike1.0全面升級 2.0的最後一塊拼圖。圖／周永鴻提供
台中市神岡區原本有3個YouBike1.0公共自行車站點，議員周永鴻爭取下，交通局昨天全面升級為YouBike 2.0，成為台中市YouBike1.0全面升級 2.0的最後一塊拼圖。圖／周永鴻提供
台中市神岡區原本有3個YouBike1.0公共自行車站點，議員周永鴻爭取下，交通局昨天全面升級為YouBike 2.0，成為台中市YouBike1.0全面升級 2.0的最後一塊拼圖。圖／周永鴻提供
台中市神岡區原本有3個YouBike1.0公共自行車站點，議員周永鴻爭取下，交通局昨天全面升級為YouBike 2.0，成為台中市YouBike1.0全面升級 2.0的最後一塊拼圖。圖／周永鴻提供

台中市 YouBike 單車

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