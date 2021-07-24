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台中梧棲漁港湧人潮 今明人車降載管制1千人

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中梧棲漁港今、明兩日實施人車降載防疫管制，控管進港人數從1300人降至1000人。圖／台中市政府提供
台中梧棲漁港今、明兩日實施人車降載防疫管制，控管進港人數從1300人降至1000人。圖／台中市政府提供

微解封後，台中梧棲漁港陸續湧現人潮，為避免防疫鬆懈、人潮群聚，梧棲漁港今、明兩日實施人車降載防疫管制，控管進港人數從1300人降至1000人，並在單一入口管制站嚴加控管，若排隊人潮超過25公尺，或停車場停車數超過400輛時，將暫停開放車輛入內，請遊客配合，並遵守現場工作人員指揮。

台中市政府農業局表示，梧棲漁港是中部重要漁業港口，擁有全國規模最大魚市場。近日因防疫微解封，港區假日增加4成採買人潮，市府除與台中區漁會在現場宣導民眾全程佩戴口罩、快速採買勿逗留群聚，今、明兩日也實施人車降載防疫管制，控管進港人數從1300人降至1000人。

農業局表示，入港車輛及遊客皆採實聯制，並量測體溫、全程佩戴口罩，農業局也將不定時派員於港區防疫巡檢，若查獲民眾未落實防疫規定，將依傳染病防治法舉發裁罰，確保港區安全無虞。

梧棲 口罩 微解封

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