台中公墓綠美化 烏日東園稻田打造1.95公頃絕美綠林
台中市積極推動「美樂地計畫」，提供民眾更舒適宜居的綠地生活。建設局攜手民政局啟動「公墓轉型綠美化」，成功將1.95公頃的烏日區第四公墓，轉型為擁有絕美綠林的「東園稻田森林公園」，全場域種植超過2.45萬株植栽、鋪設約1.4萬平方公尺草皮，疫情降級後，民眾將多了一個感受綠意盎然的全新休憩場域。
建設局長陳大田表示，建設局將烏日第四公墓遷葬後的公有土地重新定位，這塊土地狹長，設置3處入口廣場、2處集會廣場，並搭配地景意象，規劃乾式景觀池、密林植生區與運動伸展區等。
東園稻田森林公園種植喬木約120株、灌木約2萬4325株，讓居民們避之不及的公墓用地，完美變身為鄰里運動、聊天的歡樂空間，並透過複層式景觀植栽，降低周邊農舍畜牧味，烏日東園公園成為坐落於農田與工廠間唯一的大片綠林。
建設局表示，執行「公墓轉型綠美化」，運用景觀設計及綠美化，使原有公墓土地生態化，搭配「都市退燒：全民植樹行動計畫」，擬定「種樹引風」、「種樹增綠」、「營造友善樹木城市」及「引進民間資源」4大目標，期盼達成種樹減碳、降低空汙威脅、美化市容等效益，未來將持續努力提升全市綠地品質。
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