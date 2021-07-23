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鹿港天后宮27日開放參拜 控管人數 不使用筊杯、籤筒

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
中央疫情指揮中心公布7月27日起全國調降到二級警戒，彰化縣鹿港天后宮也將從27日起開放讓信徒參拜，不過將嚴格控管入廟人數及量體溫。圖／資料照
中央疫情指揮中心公布7月27日起全國調降到二級警戒，彰化縣鹿港天后宮也將從27日起開放讓信徒參拜，不過將嚴格控管入廟人數及量體溫。圖／資料照

中央疫情指揮中心公布7月27日起全國調降到二級警戒，彰化縣鹿港天后宮也27日起開放讓信徒參拜，不過將嚴格控管入廟人數及量體溫；彰化社頭清水岩寺也將開放，但中元普渡仍傾向不開放，以免難以控管人數。

鹿港天后宮主委張偉東表示，鹿港天后宮九成信徒香客都來自外地，更需嚴謹因應宗教活動，中央已宣佈下周降為二級，廟方也研議依中央規定27日起可開放入內參拜，但設出入口進行管制，同一時段需管制人數在50人內，信徒一定要戴口罩和採實聯制，入廟要量體溫和手部消毒。

張偉東說，農曆7月15日的普渡原則還是不對外開放，目前有線上受理普渡登記，應會採直播方式讓信眾看，祭祀後供品送弱勢團體；至於酬神戲原則可開放演出，但傾向於不開放觀眾欣賞，以免有群聚風險。

張偉東說，疫情還是隨時會有變化，得滾動式修正，最近微解封後外地遊客又多起來，雖不能入廟參拜，但就看到不少遊客脫下口罩抽菸，都讓人捏把冷汗，希望大家一定要嚴守防疫規定；由於天后宮有前殿、後殿，空間算大，50人入內都還能保持安全距離，但有些宮廟如果比較小，可能50人入內也人擠人了，中央的規定是否能達到安全距離的要求，可能也要宮廟視個別條件不同加以研議。

社頭清水岩寺總幹事陳慶福表示，27日起也開放可入內參拜，但得執行量體溫與實聯制，和50人內人流控管，中元普渡現在線上也登記約二千份，普渡法會當天仍不開放參加法會，以免人流太多，但信徒可以在廟外參拜，一次十人為限，參拜完快速離開，不要造成人流過多的群聚。

彰化縣政府規定，雖已開放可入廟參拜，但彰化縣仍不得舉行繞境、進香，也不提供筊杯、籤筒使用，也不開放中元普渡福宴、流水席等。

中央疫情指揮中心公布7月27日起全國調降到二級警戒，廟宇可開放入內參拜，但仍需管控在室內不得超過50人，且仍禁繞境、和進香活動。圖／彰化縣政府提供
中央疫情指揮中心公布7月27日起全國調降到二級警戒，廟宇可開放入內參拜，但仍需管控在室內不得超過50人，且仍禁繞境、和進香活動。圖／彰化縣政府提供
中央疫情指揮中心公布7月27日起全國調降到二級警戒，廟宇可開放入內參拜，但仍需管控在室內不得超過50人，且仍禁繞境、和進香活動。圖／彰化縣政府提供
中央疫情指揮中心公布7月27日起全國調降到二級警戒，廟宇可開放入內參拜，但仍需管控在室內不得超過50人，且仍禁繞境、和進香活動。圖／彰化縣政府提供
中央疫情指揮中心公布7月27日起全國調降到二級警戒，廟宇可開放入內參拜，但仍需管控在室內不得超過50人，且仍禁繞境、和進香活動。圖／彰化縣政府提供
中央疫情指揮中心公布7月27日起全國調降到二級警戒，廟宇可開放入內參拜，但仍需管控在室內不得超過50人，且仍禁繞境、和進香活動。圖／彰化縣政府提供

普渡 天后宮

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