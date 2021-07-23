順時中！彰化疫情降級 餐飲開放內用但夜市建議外帶

彰化縣新冠肺炎今天維持第7天「嘉玲」，累積確診人數267人。針對中央27日起，決定疫情調降為第二級，彰化縣大致依中央指引實施，餐廳開放內用，仍然需全程戴口罩、實聯制，但規定室內50人、室外 100人以下，用餐區餐桌一律使用隔板，並採梅花座，不同桌保持1.5公尺用餐距離、餐點個人式不共食。

彰化縣長王惠美說，彰化縣鬆綁還包括戶外活動，如可全程戴口罩出海的水域活動等；室內場館則可放觀眾，保齡球、撞球場也開放；至於超商、賣場可內用，都得做分隔板，婚宴上限為室內50人、室外100人，且不得逐桌敬酒。夜市及傳統市場飲食，仍以外送、外帶為原則，若需內用，也要比照餐廳規定。

彰化縣幼兒園、補習班開放部分，教職員及行政人員須施打疫苗，如果未施打，須檢附3到7天內陰性證明並定期篩檢；師生落實實聯制並定時清消，除飲水外，禁止飲食，全程戴口罩。課程所需器具及用具確實清消，採固定座位，採梅花座，並需加裝隔板；不開放的部分，則是無窗及無法保持通風的室內空間不開放，師生有1人確診，該班停課兩周，幼兒園有1人被匡列，該班停課一天清消。

民俗的普度、公祭；教育設施的幼兒園、托嬰中心、課照、補習班、高中以下運動隊返校訓練等；旅行則在50人以下；美容美髮業（脫口罩做臉不開放）、娃娃機業、民俗調查業等也都開放，但仍不開放的行業包括游泳池、八大行業、遶境、進香、社區大學、樂齡學習中心等。

在宗教部分，仍須遵循全程戴口罩、實聯制、保持社交距離、室內50人以下、室外100人以下的原則，可開放民眾進入，辦理寺院、宮廟、教堂（會）等場所的禮拜、祈福、拜神及其他宗教集會活動等小型靜態宗教儀式（如普度），也可召開信徒大會或董監事會議，酬神的布袋戲、歌仔戲及露天電影等也開放，若室內室外十數超額需提防疫計畫。

但也有三不，即不開放遶境、進香、餐會等非固定地點的宗教活動，不得提供筊杯、籤筒供民眾使用，如需提供需另提報防疫計畫，不開放中元普度福宴、平安宴及流水席；殯葬方面開放公祭，但需符合室內50人以下、室外100以下的規定，採代表制且梅花座、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食，並請行政機關首長與民意代表配合不參加公祭及普度。

彰化採比較嚴格的措施，包括旅遊服務中心、1895抗日保台史蹟館，入館的容留人數在10人以下，自然生態教育中心配合策展到8月3日起才開放，開放上限為50人。

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