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南投疫情降級開放餐飲內用 民宿業擔心疫情擴散
行政院宣布全國疫情警戒27日起降為2級不解封，南投縣政府今天下午4時召開應變會議，針對餐飲部分，南投縣政府宣布，南投縣餐飲全面開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守中央防疫規範。
南投縣政府表示，餐飲業恢復內用，但店家須遵守實聯制、使用隔板、梅花座規定，民眾除飲食外須全程戴口罩。如果無法達到防疫要求，只能提供外帶服務。除了餐廳、小吃店等開放內用之外，同樣必須採保持1.5公尺距離、防疫隔板等防疫措施。
清境地區林姓民宿業者表示，開放餐廳內用是好消息，觀光業終於重見曙光。不過目前國內疫情趨緩但仍不穩定，恢復餐飲和觀光可能增加疫情風險，尤其民宿大多是家庭經營，萬一遊客感染，全家都有染疫風險，將等降級過一段時間後，確定疫情沒有擴散，再考慮恢復營業。
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