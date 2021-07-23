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彰化夜市內用須有隔板 縣府建議外帶外送為原則

中央社 / 彰化縣23日電

配合防疫警戒降級，餐飲業可內用，彰化縣政府今天表示，夜市、傳統市場餐桌一律要使用隔板並採梅花座，桌距保持1.5公尺，餐點採個人式不共食，但建議以外帶、外送為原則。

全國歷經2個月第3級警戒，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級，彰化縣政府下午進一步表示，縣內夜市、傳統市場建議仍以外帶或外送為原則，禁止試吃、邊走邊吃。

彰化縣政府表示，中央調降疫情警戒至第2級，7月27日起餐飲業室內50人、室外100人以下且符合規定可開放內用，規定包含從業人員健康管理、顧客用餐管理、除飲食外全程戴口罩、用餐環境維持良好通風、定期清潔及消毒並確實記錄執行情形、每天落實廁所清消。

縣政府表示，不同桌的人員保持1.5公尺以上間距或使用隔板、屏風、獨立包廂，同桌者優先使用隔板或採梅花座；另外，自助餐式餐廳應有適當阻隔，避免食物遭顧客飛沫污染。

縣政府表示，婚宴餐廳及自助式吃到飽餐廳外場服務員除口罩外，建議也使用面罩；超商、賣場美食街內用餐桌一律使用隔板；長桌單側坐、兩面坐、圓桌，都建議使用隔板並採梅花座，桌距之間保持1.5公尺，因此，餐點供應建議採個人式套餐。

有關台北市、新北市仍決定暫不開放餐廳內用，彰化縣長王惠美說，雙北尚未達到「清零」，所以更要謹慎，目前中南部疫情穩定，縣府希望兼顧經濟與防疫，但還是要拜託鄉親做好個人防疫，整體效果才會好；另外，宗教場所指引措施與中央標準一致。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，民眾飲食時會拿下口罩，此時隔板就具隔絕功能，夜市、傳統市場、美食街、超商用餐區須一律強制安裝隔板，其他非強制處所，也建議加裝隔板，拉高防疫規格，讓業者與消費者都放心，也呼籲民眾用餐時選擇有裝隔板的餐廳。

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