彰化太陽能發電案涉石虎棲地 縣府建議另選場址

漢特能源公司規劃在彰化縣花壇鄉設地面型太陽光發電設施，但場址部分土地位屬山坡地保育區林業用地，是八卦山北段重要野鳥及石虎棲地，縣府今天建議業者優先選址臨海土地。

漢特能源股份有限公司規劃在彰化縣花壇鄉三家段272地號等26筆土地籌設地面型太陽光發電設施，彰化縣環境保護聯盟關切規劃案發展，向彰化縣政府行文詢問進度。

彰化縣環境保護聯盟表示，彰化縣府回函指出依內政部核定暨彰化縣政府公告的彰化縣國土計畫，有關新設再生能源設施的土地指導原則，為維護農業生產環境完整性，並考量臨海土地多屬地層下陷土地，具水源灌溉不易、土壤鹽化等不利農耕條件，建議以台17線以西及嚴重地層下陷地區等臨海土地作為優先區位。

彰化縣環境保護聯盟指出，這項近30公頃光電開發案選址在八卦山花壇鄉區段，規劃開發場址非屬建議優先區位，且位在山坡地保育區，同時也是生態高敏感區，希望業者知難而退，不要破壞彰化縣「聖山」八卦山；花壇鄉三家段上方土質鬆軟，先前花壇鄉三芬路才因強降雨發生大規模崩塌，可見不適合開發。

彰化縣政府農業處查察後指出，業者規劃場址非位屬國土計畫建議優先區位，而是屬於山坡地保育區林業用地，也是野鳥、石虎重要棲地，建議業者另尋其他較適合區位，優先選址臨海土地。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處長劉玉平今天接受媒體聯訪表示，業者有申請籌設，原擬召開地方說明會，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫緩，目前由農業處先表示意見，經濟暨綠能發展處尚未掌握具體開發細節，但選址在花壇鄉三家段可能較不適合，開發難度高。