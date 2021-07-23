7千萬重新打造八卦山 彰化縣逐步改善公園綠地環境
彰化縣長王惠美今天到彰化市泰和公園、金馬公園勘察，除了同意協助修護泰和公園設施外，也將改建金馬公園，提供民眾更好的休閒空間，此外，縣府已向內政部營建署爭取到7000萬重新規畫設計八卦山，期望重回昔日風光。
王惠美今天由彰化縣議會副議長許原龍、彰化市長林世賢、城觀處長田飛鵬等人陪同，先到周圍紅磚牆、圳溝護欄損壞的泰和公園勘察，同意補助公所330萬元改善，並辦理人行道系統等工程，希望能如實如期完工，在規劃過程也要與鄉親多加溝通，以免修改後反而造成民眾使用上的不便。
至於，公所提出的金馬公園需約1768餘萬元改善工程，王惠美也請市公所再確實檢討修正後，除了中央補助款467萬5,000元以外，不足經費縣府將全額補助。
彰化市長林世賢說，特別感謝王惠美縣長補助地方建設經費，也感謝副議長許原龍爭取建設經費，公所會先與地方居民溝通後才進行建設，泰和公園外圍原本可以停放汽機車，現今無法停放汽機車難免會有些不愉快，市公所會針對泰和公園會淹水情形一併改善。
至於目前金馬公園的水池是否保留，民眾也有不同看法，林世賢說，有的希望留下來，有的希望拆除，以確保兒童的安全，之後還會再來檢討，確認是否有必要，修正後再提報計畫送縣府。
城觀處表示，且雖然近年來財政侷促，但縣府每年仍都會固定撥出經費，並持續向內政部爭取城鎮風貌計畫補助，逐步改善公園綠地環境。今年並獲內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段核定補助5300萬元外，縣府也已向內政部營建署爭取到7000萬重新規劃設計八卦山，期望重回昔日的風光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言