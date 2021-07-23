7千萬重新打造八卦山 彰化縣逐步改善公園綠地環境

彰化縣長王惠美今天到彰化市泰和公園、金馬公園勘察，除了同意協助修護泰和公園設施外，也將改建金馬公園，提供民眾更好的休閒空間，此外，縣府已向內政部營建署爭取到7000萬重新規畫設計八卦山，期望重回昔日風光。

王惠美今天由彰化縣議會副議長許原龍、彰化市長林世賢、城觀處長田飛鵬等人陪同，先到周圍紅磚牆、圳溝護欄損壞的泰和公園勘察，同意補助公所330萬元改善，並辦理人行道系統等工程，希望能如實如期完工，在規劃過程也要與鄉親多加溝通，以免修改後反而造成民眾使用上的不便。

至於，公所提出的金馬公園需約1768餘萬元改善工程，王惠美也請市公所再確實檢討修正後，除了中央補助款467萬5,000元以外，不足經費縣府將全額補助。

彰化市長林世賢說，特別感謝王惠美縣長補助地方建設經費，也感謝副議長許原龍爭取建設經費，公所會先與地方居民溝通後才進行建設，泰和公園外圍原本可以停放汽機車，現今無法停放汽機車難免會有些不愉快，市公所會針對泰和公園會淹水情形一併改善。

至於目前金馬公園的水池是否保留，民眾也有不同看法，林世賢說，有的希望留下來，有的希望拆除，以確保兒童的安全，之後還會再來檢討，確認是否有必要，修正後再提報計畫送縣府。