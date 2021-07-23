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防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

颱風烟花逼近 台中市快打站24日照常開設接種

中央社 / 台中23日電

颱風「烟花」逼近，台中市長盧秀燕今天表示，新一波中央配發COVID-19疫苗已抵達台中，台中市快打站明天將照常開設，若颱風情況有變動將視情況調整，提醒民眾加強防颱。

颱風「烟花」逼近，中市府21日指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站若因停班課取消，預約平台將保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，民眾收到下一期預約簡訊後，再預約接種。

盧秀燕今天到西屯區安和非營利幼兒園視察開園前消毒防疫準備措施，對於颱風逼近台中市本週六（24日）快打站開設狀況，她表示，會照常開設。

盧秀燕指出，原本擔心受到颱風影響疫苗無法如期運送，但新一波中央配發的疫苗已經到位，本週六快打站照常開設，預估將有高達3、4萬人次以上大規模接種作業。

盧秀燕說，颱風「烟花」雖從北部擦邊過去，台中市還是要特別注意，外圍環流、西南氣流也可能對台中部分地區造成強風豪雨，提醒市民仍需加強防颱工作。

颱風 疫苗 盧秀燕

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