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台中居家檢疫替代所傳髒亂 市府不排除取消資格

中央社 / 台中23日電

台中市居家檢疫替代所遭投訴環境髒亂，房內有頭髮、指甲屑、異味等，台中市長盧秀燕今天說，若無法做好防疫清潔及落實環境衛生，不排除取消此旅館作為居家檢疫替代所資格。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，1名民眾在7月初入住台中某家居家檢疫替代所時，發現房內床單與地毯上遺留前任房客頭髮、指甲屑，廁所散發異味，環境遭亂，憂心恐成為防疫破口，經多次反映未改善。

盧秀燕今天到安和非營利幼兒園視察復課前準備，會後接受媒體訪問指出，市府核准旅館成立居家檢疫替代所，須符合多項條件。為落實防疫，環境清潔衛生為最起碼要求，若無法做好防疫清潔及落實環境衛生，不排除取消此旅館作為居家檢疫替代所資格。

台中市觀旅局表示，針對此居家檢疫替代所將盡速聯合稽查並加強查核頻率，若查獲確實未依防疫旅宿因應指引規範落實房務整理及清潔消毒，將限期改善；如逾期仍未改善，廢止其居家檢疫替代所資格。

觀旅局指出，居家檢疫者入住台中市居家檢疫替代所，若發現客房不乾淨，可向業者反映要求立即改善環境衛生或更換房間，也可打電話至中市府觀旅局反映，會協助要求業者改善。

居家檢疫 台中市

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