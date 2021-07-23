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台中后里墩西里休憩公園 規劃打造唯美花園廊道
繼台中首處示範點「豐原心鎖橋花之道」之後，立委楊瓊瓔與台中市議員陳本添爭取台中市政府建設局推動「后里花之道」計畫，利用后里旱溝溪畔零星土地，形塑城市小花園，計畫今年底前將挹注工程經費1000萬元，打造一處結合親水、綠廊道及水圳牆面彩繪等設施，營造遊憩新亮點，不只綠化更要美化，讓后里處處成為打卡景點。
后里區長賴同一表示，為推動「花之道」計畫，經盤點后里區小型公有綠地，將「墩西休憩綠地」及「四村路休憩綠地」用地串連，除了活化原有二處綠地外，沿著水圳與綠廊道融合水環境可以展現綠地親水性，並將后里花卉、水梨、薩克斯風、后里馬場及后豐鐵馬道等意象彩繪於水圳牆面，形塑亮點。另外，請陳本添議員協調建設局協助開闢取得水源，規劃夜間照景燈光藝術，未來不管白天、晚上都能讓市民散步休憩。
后里區墩西里長紀廷芳說，這座美麗的水岸公園考量現地居民使用需求，透過與生活息息相關的基礎環境改造，聯結在地資源特色與地方文化。
陳本添表示，爭取后里「花之道」示範區域，有別以喬灌木複層及草皮為主的公園景觀設計，採自然庭園概念形塑戶外花園，打破傳統整片花海方式，后里示範點以「小而美」區塊植栽呈現，並以錯落方式於溪畔園道設置裝置藝術，民眾一進到園道就能看見充滿幸福的意象。
楊瓊瓔表示，隨著人口逐漸的高齡化，大家生活環境附近的公共設施與開放空間越來越重要，都市內優質友善的公園綠地是大家平日生活休閒的重心，會積極向中央爭取建設經費，逐步改善公園環境，建立優質的遊憩空間。
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