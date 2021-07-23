快訊

直播／一口氣降至二級最新指引 指揮中心下午2時說明

台中文昌國小電力設備改善 師生不用再克難輪流開冷氣

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員施志昌今日至大甲文昌國小會勘電力設備改善工程進度，將於8月底完工。圖／施志昌服務處提供
台中市議員施志昌今日至大甲文昌國小會勘電力設備改善工程進度，將於8月底完工。圖／施志昌服務處提供

為改善教學環境，中央宣布在2022年夏天前為全國國中小教室裝冷氣，但台中海線地區許多學校因電力設備老舊，無法裝設冷氣，立法院副院長蔡其昌台中市議員施志昌積極向中央與台中市政府爭取經費補助，今年大甲文昌國小獲1350萬經費補助電力設備改善，施志昌今日至文昌國小會勘工程進度，將於8月底完工。

施志昌表示，台中海線許多國中小為老學校，電力設施設備老舊，有些甚至開電扇都會跳電，大甲文昌國小也因為電力設備老舊，即使去年初步改善電力系統，冷氣也只能輪流開。

施志昌說，為此，他與蔡其昌副院長再次爭取1350萬經費，為師生眾多的文昌國小電力設備進行全面翻新，希望開學後能給學子一個更舒適的教學環境。

文昌國小校長洪文鍊說，中央補助1188萬元，台中市政府教育局配合款162萬元，共1350萬補助經費，趁暑假與疫情停課進行改善工程，預計8月底可以完工。

台中市議員施志昌今日至大甲文昌國小會勘電力設備改善工程進度，將於8月底完工。圖／施志昌服務處提供
台中市議員施志昌今日至大甲文昌國小會勘電力設備改善工程進度，將於8月底完工。圖／施志昌服務處提供

冷氣 台中市 蔡其昌

延伸閱讀

中職／明星賽再受疫情波及 會長蔡其昌宣布連兩年停辦

蔡其昌攜企業挺基層 捐防疫口罩給台中3區清潔隊

蔡其昌攜手企業捐贈新型救護車 打造行動急診室

蔡其昌與企業捐新型救護車給醫院 打造行動急診室

相關新聞

台中防疫旅館滿地頭髮、指甲屑 工程師無法換房好崩潰

台中市一名工程師住進一家居家檢疫替代所，發現房內有之前住客的頭髮及指甲屑，聯繫公司和旅館反映房間不乾淨，卻都無法更換，只...

烟花強風吹倒路樹多 環保局通知就地破碎禁入焚化廠

中颱烟花強風陣陣吹，彰化縣各地紛傳行道樹路倒，鄉鎮市清潔隊出動鋸樹和移除，載回堆置場暫放，數量龐大，環保局下令禁止運到溪...

守住彰化「聖山」八卦山 太陽能發電廠籌設踢到鐵板

彰化縣政府最近接到太陽光電者申請，計畫在花壇八卦山區籌設30公頃的「彰化漢特太陽能發電廠」開發案，彰化縣政府農業處表達不...

台中文昌國小電力設備改善 師生不用再克難輪流開冷氣

為改善教學環境，中央宣布在2022年夏天前為全國國中小教室裝冷氣，但台中海線地區許多學校因電力設備老舊，無法裝設冷氣，立...

魚池溪固床工侵蝕嚴重 南投縣府補強避免茭白筍田流失

南投縣魚池溪是茭白筍重要水源，位在魚池鄉共和村河段的固床工因基礎淘空，有崩塌成災危險，南投縣長林明溱接獲居民陳情今天會勘...

影／盧秀燕關心鄭州災情 台中快打站明天照常施打

盧秀燕市長今天到台中安和非營利幼兒園視察復課前準備，她在受訪時，對大陸鄭州發生水患表示慰問關心。盧說，現在全球氣候變遷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。