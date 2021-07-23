台中文昌國小電力設備改善 師生不用再克難輪流開冷氣

為改善教學環境，中央宣布在2022年夏天前為全國國中小教室裝冷氣，但台中海線地區許多學校因電力設備老舊，無法裝設冷氣，立法院副院長蔡其昌與台中市議員施志昌積極向中央與台中市政府爭取經費補助，今年大甲文昌國小獲1350萬經費補助電力設備改善，施志昌今日至文昌國小會勘工程進度，將於8月底完工。

施志昌表示，台中海線許多國中小為老學校，電力設施設備老舊，有些甚至開電扇都會跳電，大甲文昌國小也因為電力設備老舊，即使去年初步改善電力系統，冷氣也只能輪流開。

施志昌說，為此，他與蔡其昌副院長再次爭取1350萬經費，為師生眾多的文昌國小電力設備進行全面翻新，希望開學後能給學子一個更舒適的教學環境。