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竹山靈德廟活動因疫情暫停 轉為感謝警方慶祝城隍誕辰

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮靈德廟今天送午餐和紀念品給竹山警分局，以另一種方式慶祝城隍爺誕辰。圖／劉子維提供
竹山鎮靈德廟今天送午餐和紀念品給竹山警分局，以另一種方式慶祝城隍爺誕辰。圖／劉子維提供

南投縣竹山鎮靈德廟城隍爺慶典，因疫情關係取消，靈德廟今天送午餐和文化節紀念品給竹山警分局，將城隍爺誕辰轉為感謝第一線人員，希望在城隍爺的保佑和防疫人員的努力下，大家平平安安度過疫情。

明天是農曆6月15日城隍爺誕辰，竹山鎮靈得廟城隍廟今年原本要舉辦慶祝活動，但因為國內疫情第三級警戒，停止宗教活動，慶祝活動也因此喊停。靈德廟新世代青年會為了感謝人民保母辛勞，今天中午到竹山警分局，致贈80份午餐及170份文化節紀念品，竹山分局副分局長郭汶川代表接受。

靈德廟新世代青年會長劉子維說，為了慶祝城隍爺誕辰，15年來舉辦城隍爺文化節成為竹山宗教盛事，警方從治安巡邏、遶境交管、夜市扒手防範、個資詐騙預防、城隍文化國小育樂營警局參訪，竹山警分局都全力支持協助，今年雖未舉辦文化節，但對人民保母辛勞相當感謝。

竹山靈德廟今年建廟190年，新世代青年會成立15周年，身為在地信仰中心之一，在前主委劉迺倉的帶領下，和鎮民經歷過921地震、賀伯颱風、桃芝颱風，也以受之社會、回饋社會理念，辦理冬令救濟、遊民三餐供應等。

劉子維說，今年國內疫情嚴重，城隍爺保佑信眾，雖然無法舉辦慶祝活動，轉而感謝維護治安和交通的員警，以另一種方式慶祝城隍爺誕辰，希望在城隍爺保佑和全民努力下，陰陽共同的努力之下，早日合境安康疫除民安。

竹山鎮靈德廟今天送午餐和紀念品給竹山警分局，以另一種方式慶祝城隍爺誕辰。圖／劉子維提供
竹山鎮靈德廟今天送午餐和紀念品給竹山警分局，以另一種方式慶祝城隍爺誕辰。圖／劉子維提供
竹山鎮靈德廟贈送午餐和紀念品給竹山警分局，感謝員警辛勞。圖／劉子維提供
竹山鎮靈德廟贈送午餐和紀念品給竹山警分局，感謝員警辛勞。圖／劉子維提供

城隍爺 疫情 青年

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