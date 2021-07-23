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烟花強風吹倒路樹多 環保局通知就地破碎禁入焚化廠

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮路樹被風吹倒，阻礙道路通行。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮路樹被風吹倒，阻礙道路通行。記者簡慧珍／攝影

中颱烟花強風陣陣吹，彰化縣各地紛傳行道樹路倒，鄉鎮市清潔隊出動鋸樹和移除，載回堆置場暫放，數量龐大，環保局下令禁止運到溪州焚化廠燃燒，枝椏就地砍除，樹幹出售或破碎，如果鄉鎮廢棄物堆置場沒空間存放，可送到環保局借用的竹塘鄉舊垃圾掩埋場堆放。

埤頭鄉境內近年新闢和拓寬多條道路，平原地區強風吹襲造成多棵行道樹倒下，以淺根性的榕樹最容易被吹倒。埤頭鄉清潔隊長謝左民今天表示，颱風陣風最強大時吹倒台灣穀堡對面的大榕樹，彰水路的行經車輛多，清潔隊前往分鋸樹木，找吊車吊起和載走樹幹。

溪湖鎮也有多棵行道樹倒下，育才街一棵路倒的大樹阻礙道路通行，清潔隊接獲民眾通報趕往處理，鋸斷樹枝後，吊車吊起樹幹載走；興學街一棵黑板樹倒下，樹木較小，清潔隊當場鋸斷拖回清潔隊廢棄物堆置場；代理清潔隊長楊定欽說，被吹倒的路樹都按往例處理，或出售或破碎。

環保局借用竹塘鄉舊垃圾掩埋場當路倒樹木的臨時堆置場，在那裡破碎風災後各鄉鎮市運來的傾倒樹木，去年環保局添購大型樹木破碎機，鄉鎮市清潔隊不必把樹木載到竹塘鄉，改為借用破碎機到鄉鎮市清潔隊堆置場處理。

環保局長江培根表示，路倒的樹木有些適合做植栽太空包資材，清潔隊可標售給商人，榕樹、樟木、黑板樹等不適合作為太空包資材的樹木，破碎後另作步道碎屑等用途，染病的樹木應請農業處處理，不能混合在健康樹木，以免病菌播散，環保局禁止這些路倒樹木混入一般垃圾送進溪州焚化廠燃燒，一旦被發現，將全車退回。

埤頭鄉路樹倒下，清潔隊趁著天氣放晴的空檔前往移除。圖／埤頭鄉清潔隊提供
埤頭鄉路樹倒下，清潔隊趁著天氣放晴的空檔前往移除。圖／埤頭鄉清潔隊提供

行道樹 太空 黑板樹

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