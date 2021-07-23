魚池溪固床工侵蝕嚴重 南投縣府補強避免茭白筍田流失

南投縣魚池溪是茭白筍重要水源，位在魚池鄉共和村河段的固床工因基礎淘空，有崩塌成災危險，南投縣長林明溱接獲居民陳情今天會勘，決定立刻搶修加固，除在固床工下方增設強固基礎，還將增加消能水墊，減緩溪水沖刷破壞，確保居民安全、避免茭白筍田流失。

陳姓居民說，魚池溪固床工因為老舊，長期遭溪水沖刷，基礎淘空嚴重，最近兩個月山區經常大雨，萬一承受不住暴漲溪洪衝擊崩塌，將造成溪床加劇淘刷甚至波及兩側護岸，還可能導致鄰近重要農產茭白筍田流失的災損。

林明溱和工務處長陳錫梧陪同，到魚池溪滴水橋下游的固床工勘查，魚池鄉長劉啟帆、共和村長村長陳慶煌也到場說明。

林明溱說，接獲居民陳情後，已先由水利工程科規劃設計補強措施，包括在既有固床工下方，增設深達2.5公尺長20公尺的補強基礎，並以植筋工法連接新舊基礎及固床工，並再增加長3公尺寬20公尺的「消能水墊」，讓水流自由跌落至下游水墊中，減少對固床工的下切侵蝕，提升魚池溪安全性。