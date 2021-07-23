挺防疫第一線消防員！台中企業捐護目鏡、酒精等增防護

立委莊競程、台中議員曾朝榮今天攜手基創建設董事長葉建志捐贈台中市消防局第八救災救護大隊北屯分隊護目鏡30支、酒精40桶與血氧機，以及數十瓶次氯酸水，力挺第一線消防人員；中區台灣大道一段的南洋風味早午餐店「胖子哈利」店老闆黃一中昨天中午送150份餐點給台中市警局霧峰分局員警，感謝他們守護大里、霧峰地區安全。

莊競程、曾朝榮與葉建志今天上午10時30分將護目鏡等物資送到消防局第八救災救護大隊北屯分隊，由分隊長江智獻代表受贈。江智獻說，感謝社會各界捐贈物資，北屯分隊有一部防疫專車，專責載送新冠肺炎疑似或確診患者，出勤同仁風險高，捐贈物資都是消防單位最實際需求的，會妥善運用。

莊競程說，第一線消防人員每一趟救護都有染疫風險，因此，完善防護設備不可或缺。他敬佩葉建志創業有成，回饋社會捐贈防疫物資，讓消防員安心投入救護工作外，家屬更安心。

曾朝榮服務處主任曾咨耀指出，感謝葉建志董事長捐贈護目鏡30支、酒精40桶與血氧機；他與莊競程服務處也提供次氯酸水數十瓶，希望提升消防員執勤的安全。

葉建志說，他事前與消防隊聯繫得知，現在比較缺護目鏡與消毒用酒精，透過立委莊競程與市議員曾朝榮媒合捐贈防疫物資，盼拋磚引玉，支持防疫作戰。