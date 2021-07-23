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守住彰化「聖山」八卦山 太陽能發電廠籌設踢到鐵板

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣政府農業處指，場址部分土地位屬山坡地保育區林業用地，及重要野鳥及石虎重要棲地，表達不支持立場。圖／彰化縣環保聯盟提供
太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣政府農業處指，場址部分土地位屬山坡地保育區林業用地，及重要野鳥及石虎重要棲地，表達不支持立場。圖／彰化縣環保聯盟提供

彰化縣政府最近接到太陽光電者申請，計畫在花壇八卦山區籌設30公頃的「彰化漢特太陽能發電廠」開發案，彰化縣政府農業處表達不同意立場，強調所申請的場址非屬國土計畫建議優先區位，且位在山坡地保育區及台灣野鳥、石虎重要棲地，不適宜開發太陽能發電廠，建議另覓場址。

據了解，「彰化漢特太陽能發電廠」開發案，是由台機電供鏈廠商漢軒能源及漢特能源兩家公司申請籌設，已覓妥彰化縣花壇鄉八卦山區土地，共將置20MW （百萬瓦）太陽能電站，向彰化縣政府申請核准，原預計最快明年營運，沒想到，此一開發案在最重要的地目審核關卡，就踢到鐵板。

縣府農業處回覆業者指出，依內政部核定的彰化縣國土計畫，有關新設再生能源設施的土地指導原則，為維護彰化縣農業生產環境的完整性，並考量臨海土地多屬地層下陷土地、灌溉不易及土地鹽化等不利農耕條件，建議以台17線以西等沿海地區，經劃設為非屬國土保育地區，及經濟部公告的嚴重地層下陷地區經劃設的非國土保育地區。

農業處表示，「彰化漢特太陽能發電廠」開發案籌設場址位在花壇鄉三家段272地號等26筆土地，計畫開發地面型太陽發設施，不是國土計畫的優先地區；此外，部分土地位屬山坡地保育區林業用地，位在「八卦山北段台灣重要野鳥棲地」範圍，也是重要的石虎重要棲地。

「彰化漢特太陽能發電廠」開發案場址位在彰化民俗村附近，彰化縣環保聯盟總幹事施月英支持彰化縣政府守住「彰化聖山」八卦山的做法， 尤其八卦山區屬土石易崩塌地區，在籌設地點附近的三芬路段與大彰路口，最近才因豪雨造成三芬路崩塌長達40公尺，顯然不適宜開發為大型太陽能發電廠。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處長劉玉平說，業者確實已提出申請籌設，原擬開說明會，卻因疫情因素暫緩，目前先由農業處表示意見，經綠處還不知道具體開發內容。

太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣環保聯盟指出，八卦山為土石易崩塌地區，每逢豪雨都造成土石崩落，不適合開發。圖／彰化縣環保聯盟提供
太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣環保聯盟指出，八卦山為土石易崩塌地區，每逢豪雨都造成土石崩落，不適合開發。圖／彰化縣環保聯盟提供
太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣政府農業處指，場址部分土地位屬山坡地保育區林業用地，及重要野鳥及石虎重要棲地，表達不支持立場。圖／彰化縣環保聯盟提供
太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣政府農業處指，場址部分土地位屬山坡地保育區林業用地，及重要野鳥及石虎重要棲地，表達不支持立場。圖／彰化縣環保聯盟提供
太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣政府農業處指，場址部分土地位屬山坡地保育區林業用地，及重要野鳥及石虎重要棲地，表達不支持立場。圖／彰化縣環保聯盟提供
太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣政府農業處指，場址部分土地位屬山坡地保育區林業用地，及重要野鳥及石虎重要棲地，表達不支持立場。圖／彰化縣環保聯盟提供
太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣環保聯盟指出，八卦山為土石易崩塌地區，場址附近的八卦山139線大彰路4段右轉三芬路上月才因豪雨發生崩塌，不適合開發。圖／縣府工務處提供
太陽光電業者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣環保聯盟指出，八卦山為土石易崩塌地區，場址附近的八卦山139線大彰路4段右轉三芬路上月才因豪雨發生崩塌，不適合開發。圖／縣府工務處提供
太陽光電者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣環保聯盟指出，八卦山為土石易崩塌地區，場址附近的八卦山139線大彰路4段右轉三芬路上月才因豪雨發生崩塌，不適合開發。圖／縣府工務處提供
太陽光電者計畫在八卦山花壇地區籌設「彰化漢特太陽能發電廠」，但彰化縣環保聯盟指出，八卦山為土石易崩塌地區，場址附近的八卦山139線大彰路4段右轉三芬路上月才因豪雨發生崩塌，不適合開發。圖／縣府工務處提供

太陽能發電 石虎

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