南投縣啟動農會人員疫苗專案　農民和員工更有保障

南投縣政府啟動農會人員疫苗注射專案，對象為縣內各級農會的理貨、展銷、公糧收購人員，以及農林漁牧普查人員，共安排174人人員施打。南投市農會胡姓員工說，他的工作是白米加工作業，平時跟農民有密切的接觸，施打疫苗後，在工作更加安心。

農業處表示，本專案由農委會送衛福部核定，主要對象為各級農會處理農產品及公糧收購的第一線人員。仁愛鄉農會農事何姓指導員負責輔導農民的蔬菜產銷工作，與農民常有頻繁接觸，他說，打完疫苗的話，對自己或農民都有多一層的保護。