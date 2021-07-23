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南投縣啟動農會人員疫苗專案　農民和員工更有保障

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣農會第一線員工完成疫苗接種，對農民和員工更有保障。圖／南投縣政府提供
南投縣農會第一線員工完成疫苗接種，對農民和員工更有保障。圖／南投縣政府提供

南投縣政府啟動農會人員疫苗注射專案，對象為縣內各級農會的理貨、展銷、公糧收購人員，以及農林漁牧普查人員，共安排174人人員施打。南投市農會胡姓員工說，他的工作是白米加工作業，平時跟農民有密切的接觸，施打疫苗後，在工作更加安心。

農業處表示，本專案由農委會送衛福部核定，主要對象為各級農會處理農產品及公糧收購的第一線人員。仁愛鄉農會農事何姓指導員負責輔導農民的蔬菜產銷工作，與農民常有頻繁接觸，他說，打完疫苗的話，對自己或農民都有多一層的保護。

南投醫院中興院區副護理長林鳯玫表示，農會專案除了農會相關人員，加上林務局員工共220人接種，在動線規劃上以儘快完成施打為目標，共安排20位醫護人員，並將施打區域分為2區，每區分配60位民眾，在出入口動線進行分流，讓整個運作動線更加順暢。為了確保民眾安全，打完疫苗，會再量一次血壓，並確認民眾是否有不舒服或過敏反應，確定沒有問題再讓民眾離開。

南投縣農會第一線員工完成疫苗接種，對農民和員工更有保障。圖／南投縣政府提供
南投縣農會第一線員工完成疫苗接種，對農民和員工更有保障。圖／南投縣政府提供

農會 農民 疫苗

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