藝人錦雯「愛在疫情蔓延時」募250箱麥片暖捐台中弱勢

「錦繡二重唱」藝人錦雯有感於「待用餐」的社會善舉，號召音樂團體「水瓶男子」林侑賢、蘇呈軒作詞作曲，共同創作防疫歌曲「愛在疫情蔓延時」，獲台中企業響應，共募集250箱麥片等物資，今天物資送到大肚區蔗部社區活動中心舉辦捐贈活動，將物資捐給華山基金會、風慈善老人關懷協會，以及當地弱勢，盼協助弱勢家庭都能平安度過疫情。

參與「愛在疫情蔓延時」捐贈活動的台中市議員吳瓊華說，會串起這次的愛心活動是因歌手林宥賢是大肚山上在地的子弟，其父林瑞斌擔任大肚區瑞井警友站站長，夫妻熱心公益，希望協助弱勢家庭都能平安度過疫情。

「愛在疫情蔓延時」捐贈活動今天上午9時40分在蔗部社區活動中心登場，吳瓊華準備了防疫用品口罩、乾洗手送給弱勢。前立委顏寬恒也與會，送來口罩，呼籲這次活動能拋磚引玉，讓愛在疫情艱困時刻繼續傳下去。