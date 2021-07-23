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藝人錦雯「愛在疫情蔓延時」募250箱麥片暖捐台中弱勢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
藝人錦雯（中）和音樂團體「水瓶男子」林侑賢、蘇呈軒共同創作防疫歌曲「愛在疫情蔓延時」。圖／純屬娛樂文創提供
藝人錦雯（中）和音樂團體「水瓶男子」林侑賢、蘇呈軒共同創作防疫歌曲「愛在疫情蔓延時」。圖／純屬娛樂文創提供

「錦繡二重唱」藝人錦雯有感於「待用餐」的社會善舉，號召音樂團體「水瓶男子」林侑賢、蘇呈軒作詞作曲，共同創作防疫歌曲「愛在疫情蔓延時」，獲台中企業響應，共募集250箱麥片等物資，今天物資送到大肚區蔗部社區活動中心舉辦捐贈活動，將物資捐給華山基金會、風慈善老人關懷協會，以及當地弱勢，盼協助弱勢家庭都能平安度過疫情。

參與「愛在疫情蔓延時」捐贈活動的台中市議員吳瓊華說，會串起這次的愛心活動是因歌手林宥賢是大肚山上在地的子弟，其父林瑞斌擔任大肚區瑞井警友站站長，夫妻熱心公益，希望協助弱勢家庭都能平安度過疫情。

「愛在疫情蔓延時」捐贈活動今天上午9時40分在蔗部社區活動中心登場，吳瓊華準備了防疫用品口罩、乾洗手送給弱勢。前立委顏寬恒也與會，送來口罩，呼籲這次活動能拋磚引玉，讓愛在疫情艱困時刻繼續傳下去。

吳瓊華指出，「愛在疫情蔓延時」這首歌用愛感召集結更多人的愛心，在短短的三天內募集250箱麥片，包括獅子會300-c1區台中市省都獅子會會長林春立、蔗廍里長林進朝，南寮里長林增貴，瑞井前警友站前站長林玉堂以及磐鈺建設等響應。

藝人錦雯號召音樂團體「水瓶男子」林侑賢、蘇呈軒共同創作防疫歌曲「愛在疫情蔓延時」，募集250箱麥片等物資今捐台中弱勢團體。圖／台中市議員吳瓊華提供
藝人錦雯號召音樂團體「水瓶男子」林侑賢、蘇呈軒共同創作防疫歌曲「愛在疫情蔓延時」，募集250箱麥片等物資今捐台中弱勢團體。圖／台中市議員吳瓊華提供
藝人錦雯號召音樂團體「水瓶男子」林侑賢、蘇呈軒共同創作防疫歌曲「愛在疫情蔓延時」，募集250箱麥片等物資今捐台中弱勢團體。圖／台中市議員吳瓊華提供
藝人錦雯號召音樂團體「水瓶男子」林侑賢、蘇呈軒共同創作防疫歌曲「愛在疫情蔓延時」，募集250箱麥片等物資今捐台中弱勢團體。圖／台中市議員吳瓊華提供

疫情 口罩 獅子會

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