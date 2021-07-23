廟口演藝界連署有條件開放酬神演出廟方買不買單是問題

緣龍戲坊團長江明龍發起的「臺灣傳統藝術創新發展同業公會籌備處」號召廟口表演藝術從業人員包括歌仔戲、布袋戲、藝陣等進行「宗教活動開放層級認定請願書連署」，希望在微解封時能有條件開放包括酬神戲等宗教活動，不過因中央規定的有條件開放，演藝人員還需增加快篩等支出，都讓解封仍充滿技術性問題。

江明龍會同臺灣戲曲音樂協會、九天民俗技藝團團長許振榮、明華園天字戲劇團團長陳進興、布袋內田慶和軒北管樂團團長黃錦財、高雄市覆鼎金保安宮等12個協會、劇團、宮廟聯合發起連署，在做好防疫工作下，希望保障宗教活動能真正微解封，讓廟口演藝人員仍能演酬神戲，三天內已獲全省逾400多個宗教團體、劇團連署。

中央疫情指揮中心與文化部在廟口演藝人員反應下，決定在三級警戒微解封時期「宗教酬神戲」將有限制的開放演出，除了不開放觀眾觀賞外，包含歌仔戲、布袋戲演員須出示篩檢證明，表演團隊須全程配戴口罩等。

由於每7天演員需篩檢一次，彰化縣陳麗香歌仔戲團團長施純權質疑，篩檢的成本由誰負擔？PCR檢測每次至少3500元以上，居家快篩劑每劑至少300元以上，都會造成領日薪的演員負擔，而且多數宮廟請主多不敢承擔群聚感染風險而取消酬神戲，況且沒有觀眾就沒有香油錢的收入，廟方會認為是沒有成效的支出，減少請戲意願，許多宮廟目前都已設定防疫警戒到8月底，多數酬神戲仍是被取消。

江明龍說，疫情期間很多演員能賣的、能借的都借了，甚至很多團長都也快山窮水盡，廟口是傳統藝術最好的紮根場域，如果政府投入跟劇場一樣的資源，廟口絕對比劇場更快復甦，廟口絕對是保住藝術人才與創作能量的地方，請政府應在顧及防疫控管下兼顧產業生存，訂出符合產業生態相關演出指引，有條件開放民俗、宮廟、廟口活動，讓從業人員可獲溫飽。

江明龍說，不過若要保持演出，政府要求快篩的規定的確會增加原本就收入不豐的廟口演藝人員負擔，高雄市府昨天已公布將提供各劇團、演藝團隊快篩的協助，也希望其他縣市能跟進提供協助。

彰化縣鹿港天后宮主委張偉東表示，由於鹿港天后宮九成信徒香客都來自外地，更需嚴謹因應宗教活動，目前廟方仍依中央指引不解封，雖然連周圍店家都希望天后宮能解封，但他認為在目前疫情已控制住的關鍵時刻，大家更應該再忍耐一下，就快看到曙光，否則若功虧一匱，不是一切又要重來，酬神戲除非真能做好防疫控管，是否開放要嚴謹面對。

台中教育大學台灣語文學系系主任林茂賢說，新冠肺炎的疫情變化大，對藝文產業造成的衝擊至少到年底，政府應制定較長遠的因應措施，酬神戲即使能演，廟方也不見得會請，在微解封時期也可研究變通的作法，例如減短酬神戲時間，除了酬神最重要的扮仙外，可縮短成折子戲，讓演出人數減少到3、4人，且不對外演出，改直播方式等，而從業人員也應盡速施打疫苗加強保護力。