熱血父女捐百萬消防警備車 守護消防員、義消出勤安全

火場民眾的逃生口，是消防員的入口！台中市民洪健源與女兒洪敏珊有感，義消騎機車奔馳火場，消防員打火完疲倦收拾裝備、返隊的身影，今天上午，父女倆捐贈一輛造價百萬元的消防警備車，希望消防員與義消在出勤與返隊途中更安全，由消防局長曾進財代表受贈，並回贈感謝狀，感謝洪姓父女以行動支持消防人員。

洪健源說，日前彰化惡火造成一名消防人員不幸殉職，他在路上常見義消騎機車趕往火場的背影，還有消防員驅車奔馳火場救災，感受到消防員無私的精神，他與女兒希望提供一己之力，至少讓趕往火場的消防員能「行的安全」。

今天上午，洪健源與女兒洪敏珊在潭子區潭水亭觀音媽廟辦理捐贈儀式，捐贈一輛造價百萬元的消防警備車給潭子消防分隊，該輛車款為福特旅玩家，後座可傾倒放置消防器材，9人座位可供消防員、義消乘坐，讓往返火場途中更加舒適、行的安全。

曾進財感謝洪姓父女熱心公益，讓消防救災戰力保持最佳狀態，市民擁有更安全的生活空間；這次捐贈車輛將配置在潭子分隊，執行各項災害搶救、消防巡邏及警戒任務，提升防救災效率。