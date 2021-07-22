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彰縣二林竹塘芳苑15條農路破損 今年11月完工通車

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮農路完工半世紀，路面龜裂，道路品質嚴重不良。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農路完工半世紀，路面龜裂，道路品質嚴重不良。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉、二林鎮及芳苑鄉等農地半世紀前重劃，重劃後，多條農路年久失修，出現路面龜裂、破損和沉陷等現象，交通運輸品質不良，縣長王惠美今天勘三鄉鎮15條農路工程，預計11月底前完工。

縣政府今天列入整修道路計畫的15條農路，6條在二林鎮，5條在芳苑鄉，4條在竹塘鄉，長度合計7225公尺，縣政府編列2098.5萬元整修，今年6月竹塘鄉竹塘重劃區竹塘段2304號、永基重劃區長安段490號先發包施工，而且已完工。今天芳苑鄉芳苑段301地號農路開工。

縣政府地政處指出，二林鎮農地重劃區的6條農路開闢甚早，路面凹凸不平，鋪設瀝青混凝土路面，總長約3040公尺，預估工程費約833萬元。竹塘鄉竹塘重劃區4條農路在1964年鋪設完工，因使用頻繁，路況很差，這次鋪設瀝青混凝土路面，總長約1975公尺，縣政府把工程款669萬元撥給鄉公所。芳苑鄉5條農路年久失修，將鋪設瀝青混凝土路面，改善約2210公尺，預估工程費約596.5萬元。

二林鎮長蔡詩傑、竹塘鄉長蔡碩任、縣政顧問林保玲及地方民代到場。蔡詩傑說，二林是農業鄉鎮，道路安全與作物運輸都依賴基礎建設，農路使用率高，一旦破損最好盡速修補，目前萬興地區正在重劃，希望農路也能做好，讓民眾更加方便，確保農產品運輸過程安全。

王惠美表示，二林、竹塘、芳苑鄉農產畜牧業繁榮，農產品豐富，縣政府感謝鄉鎮長、村長、鄉鎮民代表、縣政顧問長期關心地方建設並建言，縣府將逐一改善。

根據縣政府地政處資料顯示，二林、竹塘、芳苑三鄉鎮的15條農路先後開工施做，有的辦理完工驗收，有的今天開工，相關農路工程最遲11月完工開放人車通行。

彰化縣政府地政團隊今天到二林鎮勘察農路工程品質。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府地政團隊今天到二林鎮勘察農路工程品質。記者簡慧珍／攝影

重劃區 王惠美 農地

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