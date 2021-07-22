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揪感心！中市議員提供水冷扇 幫北屯快打站「散熱」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員黃健豪今天結合不具名的民間企業贊助，提供北新國中、東光國小、文心國小、仁美國小等4處放置大型水冷扇，讓北屯的市民能夠在一個相對舒適的疫苗快打站施打疫苗。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪今天結合不具名的民間企業贊助，提供北新國中、東光國小、文心國小、仁美國小等4處放置大型水冷扇，讓北屯的市民能夠在一個相對舒適的疫苗快打站施打疫苗。圖／黃健豪提供

台中市在全市各處開設疫苗快打站，其中，人口最多的北屯區設立了6處快打站，讓民眾能夠方便及快速的施打疫苗。台中市議員黃健豪今天結合民間企業贊助，提供北新國中、東光國小、文心國小、仁美國小等4處放置大型水冷扇，讓市民及第一線工作人員能夠順利完成疫苗接種的任務。

黃健豪表示，市長盧秀燕設置快打站是一項便民的政策，全市至今已接種超過63萬人次，疫苗覆蓋率達27.01％，市民對這項政策多抱持正面態度。

隨著天氣越來越炎熱，近期許多民眾反映，在快打站施打疫苗，在等候叫號或填寫資料時，多半需要在室外等候，雖然都設有遮陽棚或者在走廊、川堂，但現在進入夏季，仍然高溫難耐，甚至造成身體不適的狀況，尤其現場看到快打站的工作人員都在戶外幫忙，一整天下來對體力也是很大的考驗。

黃健豪在向北屯區公所及各站現場指揮官徵詢後，考量各快打站場地、動線及電力需求，先在其中4處快打站提供水冷扇，希望讓第一線工作人員和來施打疫苗的市民能夠消暑，好好工作、好好休息。

他說，這過程中主要需要克服的是電力問題，校園內基本上都是110V的插座，但這類大型的家電多數都是做220V，加上北屯區的需求量又比較多，在不影響廠商的正常業務下，要調動多台大型水冷扇，前後又多了一周多的時間才調到。

黃健豪強調，這次提供各快打站水冷扇，也非常感謝不願出名的在地企業界低調贊助，讓北屯的市民能夠在一個相對舒適的疫苗快打站施打疫苗。

台中市議員黃健豪今天結合不具名的民間企業贊助，提供北新國中、東光國小、文心國小、仁美國小等4處放置大型水冷扇，讓北屯的市民能夠在一個相對舒適的疫苗快打站施打疫苗。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪今天結合不具名的民間企業贊助，提供北新國中、東光國小、文心國小、仁美國小等4處放置大型水冷扇，讓北屯的市民能夠在一個相對舒適的疫苗快打站施打疫苗。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪今天結合不具名的民間企業贊助，提供北新國中、東光國小、文心國小、仁美國小等4處放置大型水冷扇，讓北屯的市民能夠在一個相對舒適的疫苗快打站施打疫苗。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪今天結合不具名的民間企業贊助，提供北新國中、東光國小、文心國小、仁美國小等4處放置大型水冷扇，讓北屯的市民能夠在一個相對舒適的疫苗快打站施打疫苗。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪今天結合不具名的民間企業贊助，提供北新國中、東光國小、文心國小、仁美國小等4處放置大型水冷扇，讓北屯的市民能夠在一個相對舒適的疫苗快打站施打疫苗。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪今天結合不具名的民間企業贊助，提供北新國中、東光國小、文心國小、仁美國小等4處放置大型水冷扇，讓北屯的市民能夠在一個相對舒適的疫苗快打站施打疫苗。圖／黃健豪提供

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