因應降級！彰化縣推居家快篩 建議戶外優先開放

7月26日後全台可望防疫降級，對此彰化縣長王惠美說，整體經濟狀況確實許多行業受到影響，產生許多問題，適度開放是有必要的，但既期待又怕受傷害，若有相關配套該開放還是要開放；中央今天下午將與全國縣市視訊連線，針對26日之後的降級徵詢地方意見。

中央疫情指揮中心宣布7月13日微解封，可開放店家內用，但全台僅有澎湖開放，使得多數餐廳店家生意經營仍持續受到影響，王惠美說，即便降級仍希望以戶外場所開放為優先，室內通風環境搭配人流管制和清消等也才有開放條件，循序漸進開放，中央若統一要求地方一致全都必須開放餐廳內用，縣府仍會要求地方店家做好風險管制，包括設隔板、梅花座等準備。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，夜市、市場因大都是不特定人進出，內用及邊走邊吃仍具風險，相較之下學校、幼兒園都有明確對象，環境比起很多場所來得寬敞通風，較可控管，相較有開放條件。

未來即便降級，各領域業者仍要自主風險控管， 針對高風險場所，也會考慮提供居家快篩試劑給業者，鼓勵他們自我檢測，確保安全逐步解封，但各個場所特性不同，快篩要如何使用，也會尊重業者的需求。