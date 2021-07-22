快訊

各地風雨時程表出爐！烟花颱風將襲 北部防致災降雨

【BNT的奇幻漂流／下】揭開郭董「不選2024」之謎 安撫民進黨疑慮不再卡疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應降級！彰化縣推居家快篩 建議戶外優先開放

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化連6天沒有新冠肺炎確診個案。記者林敬家／攝影
彰化連6天沒有新冠肺炎確診個案。記者林敬家／攝影

7月26日後全台可望防疫降級，對此彰化縣長王惠美說，整體經濟狀況確實許多行業受到影響，產生許多問題，適度開放是有必要的，但既期待又怕受傷害，若有相關配套該開放還是要開放；中央今天下午將與全國縣市視訊連線，針對26日之後的降級徵詢地方意見。

中央疫情指揮中心宣布7月13日微解封，可開放店家內用，但全台僅有澎湖開放，使得多數餐廳店家生意經營仍持續受到影響，王惠美說，即便降級仍希望以戶外場所開放為優先，室內通風環境搭配人流管制和清消等也才有開放條件，循序漸進開放，中央若統一要求地方一致全都必須開放餐廳內用，縣府仍會要求地方店家做好風險管制，包括設隔板、梅花座等準備。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，夜市、市場因大都是不特定人進出，內用及邊走邊吃仍具風險，相較之下學校、幼兒園都有明確對象，環境比起很多場所來得寬敞通風，較可控管，相較有開放條件。

未來即便降級，各領域業者仍要自主風險控管， 針對高風險場所，也會考慮提供居家快篩試劑給業者，鼓勵他們自我檢測，確保安全逐步解封，但各個場所特性不同，快篩要如何使用，也會尊重業者的需求。

王惠美 快篩

延伸閱讀

中部頭香！彰化縣即日起為國中小學教職員工打疫苗

彰化新增1例南部出差男確診 破不了「4嘉玲」魔咒

喬友殉職案家屬持續要真相、組工會 王惠美未簽承諾書

彰化25歲確診男所屬特殊社交圈 約有10人疫調中

相關新聞

彰化縣二林竹塘芳苑15條農路破損　今年11月完工通車

彰化縣竹塘鄉、二林鎮及芳苑鄉等農地半世紀前重劃，重劃後，多條農路年久失修，出現路面龜裂、破損和沉陷等現象，交通運輸品質不...

揪感心！議員黃健豪提供水冷扇 幫北屯快打站「散熱」

台中市在全市各處開設疫苗快打站，其中，人口最多的北屯區設立了6處快打站，讓民眾能夠方便及快速的施打疫苗。台中市議員黃健豪...

2021臺中城市閱讀系列活動 用Podcast「聽」見美好生活

臺中市政府文化局「2021城市閱讀系列活動」正式開跑，首場活動跳脫傳統講座形式，在Podcast舉辦，由知名Podcas...

魚池水道頭瀑布秘境被闖入露營 鄉公所考慮封閉出入口

水道頭瀑布是魚池鄉重要的飲用水源頭，居民發現最近三級警戒期間，仍有人跑到當地露營，甚至接連幾個假日，都發現有人群聚，而且...

因應降級！彰化縣推居家快篩 建議戶外優先開放

7月26日後全台可望防疫降級，對此彰化縣長王惠美說，整體經濟狀況確實許多行業受到影響，產生許多問題，適度開放是有必要的，...

南投縣醫護總動員 不到一星期疫苗接種率超過九成

南投縣花不到一周的時間擺脫全國墊底，疫苗施打率昨天已達88.05%，今天更突破九成，預估傍晚可將中央撥付的第一劑莫德納疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。