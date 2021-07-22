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魚池水道頭瀑布秘境被闖入露營 鄉公所考慮封閉出入口

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
水道頭瀑布是魚池鄉民重要的飲用水源頭，居民發現三級警戒期間，有人跑到當地露營。記者黑中亮／攝影
水道頭瀑布是魚池鄉民重要的飲用水源頭，居民發現三級警戒期間，有人跑到當地露營。記者黑中亮／攝影

水道頭瀑布是魚池鄉重要的飲用水源頭，居民發現最近三級警戒期間，仍有人跑到當地露營，甚至接連幾個假日，都發現有人群聚，而且還沒戴口罩，鄉長劉啟帆日前會勘後指出，民眾生火野炊，恐會造成水源汙染，已公告不得棄置垃圾、不得有引火行為，違反可處最高60萬元的罰鍰。

水道頭瀑布是水社大山的登山口，水質清澈，一直是當地的祕境，民眾反映連續幾個周末假日，都發現有吉普車、休旅車前往水道頭瀑布遊玩，而且遊客幾乎都沒戴口罩，南投林管處表示，通往水道頭瀑布的公林登山口，沿途都經過林班地，提醒民眾不得在森林內堆積廢棄物，或有生火露營的行為。

魚池鄉長劉啟帆說，「這是我們魚池鄉的水源頭，大魚池地區的用水都是從這邊下去的，下去到自來水廠的水塔以後再給鄉親們使用。」不排除封閉出入口，維護水源清淨。

未來已和林務局聯手，共同保護魚池的水源秘境，在疫情未全面解封前，將於假日時段偕同巡山員及森林警察隊進行勸導與巡查，並在明顯處設置告示牌，請遊客切勿以身試法，違者可依森林法最高處60萬元罰鍰。

水道頭瀑布是魚池鄉重要的飲用水源頭，居民發現三級警戒期間，有人跑到當地露營。記者黑中亮／攝影
水道頭瀑布是魚池鄉重要的飲用水源頭，居民發現三級警戒期間，有人跑到當地露營。記者黑中亮／攝影
水道頭瀑布是魚池鄉重要的飲用水源頭，居民發現三級警戒期間，有人跑到當地露營。記者黑中亮／攝影
水道頭瀑布是魚池鄉重要的飲用水源頭，居民發現三級警戒期間，有人跑到當地露營。記者黑中亮／攝影
水道頭瀑布是魚池鄉重要的飲用水源頭，居民發現三級警戒期間，有人跑到當地露營。記者黑中亮／攝影
水道頭瀑布是魚池鄉重要的飲用水源頭，居民發現三級警戒期間，有人跑到當地露營。記者黑中亮／攝影

露營 口罩 警察

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