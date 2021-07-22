台中挺第一線醫護！企業捐自動拍痰機、面罩等增防護

台中多家企業挺防疫第一線醫護人員，富宇建設與富宇慈善基金會昨捐贈衛福部台中醫院7部市價近350萬元的自動拍痰機與350萬防疫基金；陸府生活美學教育基金會、快樂天堂基金會也捐贈220個防護面罩給中國醫藥學院，為堅守防疫前線的醫護人員配備升級，繼續為防疫加油。

潭子區「拉菊軒」烘培店主動聯繫太平區市議員張玉嬿，今天捐贈台中市警局太平警分局1000份精緻手工餅乾，為警察人員加油打氣；台中市議員吳瓊華暨台灣水木清華校友會等人捐贈台中市警局烏日分局約2萬個防疫口罩及一批消毒保濕清潔液等防疫物資，力挺防疫前線員警的安全。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，有感於疫情嚴峻，得知新冠肺炎患者痰量容易堆積，造成照護上的挑戰，特別捐贈台中醫院自動拍痰機及一筆防疫基金，希望提供充足的防疫物資及設備，來減輕醫護人員的照護壓力。希望來自富宇的心意，可以成為醫護和社工的力量，也希望透過富宇的拋磚引玉，發揮更多善的影響力，一起守護「家」的美好。

社會局副局長陳仲良指出，疫情期間，感謝許多企業在抗疫路上伸出援手，尤其富宇慈善基金會在疫情爆發之初，捐助本巿社會福利機構一線工作人員防疫物資，挹注資源不間斷，社會局與企業團體齊心抗疫，盼能夠共同守住抗疫最後一哩路。