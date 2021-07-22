南投縣醫護總動員 不到一星期疫苗接種率超過九成

南投縣花不到一周的時間擺脫全國墊底，疫苗施打率昨天已達88.05%，今天更突破九成，預估傍晚可將中央撥付的第一劑莫德納疫苗全部打完，面對全縣18歲以上疫苗接種人口覆蓋率，最高只有27%，盼中央依循預約登記管道盡速撥補疫苗，才能拉高全縣的接種率，達到群體免疫的目標。

南投縣政府表示，截至昨日傍晚為止，全縣獲配送疫苗劑數11萬6040劑，總接種人數10萬2176人，是民政、戶政及衛生機構精準造冊的結果，醫護人員犧牲周末假日，在全縣65處接種站，只花不到一周的時間，就從全國22縣市的最後一名，進步到昨天的23.66%，今天除保留前三類接種對象的第二劑疫苗外，將莫德納第一劑疫苗施打到長者身上。

南投縣衛生局指出，全縣18歲以上人口數總計42萬3336人，截至7月21日止，目前已接種AZ或莫德納第一劑疫苗有10萬2176人，接種人口覆蓋率為23.66%，而中央撥配的疫苗數量只達南投縣施打對象的27%，未來民眾疫苗接種，只能依循中央預約登記管道，預約對象為符合公費接種第六、八、九、十類及1973年12月31日以前出生者，，以南投縣醫療院所開出施打量能2萬8196人，應可以全部消化。