南投埔里瀛海城隍遶境因疫再喊停 今年法會也不辦

南投縣埔里鎮瀛海城隍廟是當地重要信仰中心，每年農曆6月15日城隍爺誕辰前夕都會遶境、法會祝壽，但去年祈福遶境因疫停辦，而本周六又逢聖誕，廟方考量疫情及三級警戒，今年不僅停辦遶境，法會也取消，降低群聚發生。

埔里瀛海城隍廟管委會指出，該廟建廟已逾170年，是縣內重要城隍信仰中心，期間雖遭921地震震毀，但在廟方及各界善士努力下，前年完成重建；然，農曆6月15日是城隍爺誕辰，因此每年都會在其聖誕前夕舉辦遶境祈福和祭祀法會。

而每年的城隍爺聖誕遶境活動，不僅縣內、甚至全台各地友廟都會移地參與，齊聚埔里祝壽，各式陣頭、藝閣加入遶境隊伍，祈福守護南投，並有香客、信眾隨行綿延，相當熱鬧，也成當地一大宗教盛事。

只不過，去年爆發新冠肺炎疫情，為因應防疫，廟方取消祈福遶境，但保留祭祀法會，隨下半年疫情趨緩，原本以為今年應能恢復舉辦祝壽活動，未料5月本土疫情加劇，甚至發布全國三級警戒，各地宗教活動受影響，瀛海城隍廟也不例外。

廟方表示，本周六就是農曆6月15日城隍爺誕辰，而國內目前疫況雖趨緩，但每日仍有確診個案，且三級警戒仍持續至26日，大型宗教活動也未解封，經評估後決定，今年祈福遶境仍停辦，祈福法會也一併取消。