24小時全面防颱 台中加強測溝清淤、行道樹修剪

防範烟花颱風過境及後續西南氣流雨勢，台中市長盧秀燕指示建設局提前整備，務必以「守護市民安全」為最優先考量。建設局今天8點啟動三級緊急災害應變小組，除派員加強巡守轄內重點道路、橋樑及地下道，並同步建立各區公所災害通報橫向聯繫管道，24小時搶災不打烊，第一線齊心把關市民安全。

台中市建設局長陳大田表示，烟花颱風持續緩慢西行且有增強趨勢，氣象局昨晚發布海上颱風警報，颱風雖然不會直接侵襲台中市，建設局仍主動全面檢測，確認各公路車行地下道機電設備及抽水設備皆正常，持續各項防汛整備作業。

陳大田說，防汛整備作業含加強測溝清淤超過18公里、行道樹修剪約1萬3千株等預防性措施，同步調派抓斗車、卡車及鏈鋸等救災機具約140部待命，積極做好防災準備以應對各項災害搶救工作。

建設局已請區公所配合加強聯絡網，遇災害須依據「台中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫」辦理；涉及橋梁、地下道「封閉」作業，經區公所第一線指揮官（區長）研判有危險疑慮需封閉，可下令封閉橋樑、地下道等緊急處置，並設置替代道路路線告示，立即通報建設局緊急應變小組與警消單位。